Tipsport liga: Lintner svojho nástupcu neodporučil. Lepšieho ako ja nenájdu, tvrdí s úsmevom

Odvolaný šéf Pro-Hokeja Richard Lintner vníma pondelňajšie rozhodnutie dozornej rady spoločnosti ako prirodzenú vec.

Na snímke odvolaný šéf akciovej spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 24. júna (TASR) - Odvolaný šéf Pro-Hokeja Richard Lintner vníma pondelňajšie rozhodnutie dozornej rady spoločnosti ako prirodzenú vec. V najbližších dňoch si chce odpočinúť, potom plánuje využiť svoje skúsenosti a chce sa pustiť do ďalšieho projektu.

Bývalý reprezentačný obranca nastúpil do funkcie v auguste 2015, keď nahradil Vladimíra Paštinského. „Ja sa chcem v prvom rade poďakovať kolegom, médiám a partnerom a celému svojmu tímu, s ktorým som spolupracoval v kancelárii. Mám za sebou päť rokov skvelej roboty a fantastického obdobia, ktoré ma napĺňalo. Skúsenosti v budúcnosti určite využijem,“ povedal Lintner na stredajšom brífngu v Bratislave.

Prebral to v ťažkom čase

Dozorná rada spoločnosti Pro-Hokej odvolala Lintnera na pondelňajšom zasadnutí v Banskej Bystrici, dočasným riadením poverili Imreho Valáška, riaditeľa HC Nové Zámky. „Ja som prebral firmu v čase, keď mala najnižšie tržby v histórii, posúvať ju dopredu na začiatku nebolo ťažké. Ale tým, ako sme išli dopredu, sme na seba kládli vyššie nároky. V rámci tržieb sme sa až po dnešný deň dostali na trojnásobné navýšenie. Pro-Hokej obchoduje so sumou nad tri milióny eur, keď som firmu prebral, tak to bolo o dva milióny menej,“ zdôraznil Lintner.

Ďalej uviedol, že liga sa počas jeho šéfovania posunula aj v iných smeroch: „Po ekonomickej stránke sme urobili taký malý zázrak. Sľuboval som po mojom nástupe, že chcem veci posunúť vpred, čo sa mi podarilo. Aj po spoločenskej a politickej stránke sme Tipsport Ligu dostali na vyššiu úroveň a to aj do zahraničia. Keď som nastúpil, tak sme nemali ani Facebook. Prvýkrát v histórii sme zorganizovali Winter Classic, čo bola veľká vec. Ak to bude chcieť niekto urobiť v budúcnosti, musí počítať s tým, že to bude mať mimoriadne náročné.“

Viaceré dôvody odvolania

Spoločnosť Pro-Hokej riadila najvyššiu súťaž do sezóny 2018/19, po nej prebrala športovú-technickú stránku Ligová rada SZĽH, ktorá v sezóne 2019/20 pozostávala z troch členov - prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, riaditeľa oddelenia súťaží SZĽH Igora Guryču a odvolaného Lintnera.

Dôvody odvolania Lintnera boli viaceré. Ako v pondelok informoval člen dozornej rady Róbert Ľupták, okrem nedoriešených práv boli zástupcovia klubov nespokojní aj v iných veciach. „Možno sme ťažšie komunikovali a možno treba skúsiť niečo nové. Kluby s tým boli stotožnené. Richard nejaké veci nechcel počuť a akceptovať, ale pre hokej urobil veľa práce. My sa s ním chceme rozísť v dobrom, ale chceme viac napredovať,“ vysvetlil Ľupták.

