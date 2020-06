TASR

David Luiz predĺžil zmluvu s Arsenalom Londýn o ďalší rok

David Luiz — Foto: TASR/AP

Londýn 24. júna (TASR) - Brazílčan David Luiz zostane v kádri futbalistov Arsenalu Londýn aj v nasledujúcej sezóne. Skúsený obranca podpísal v stredu predĺženie kontraktu s anglickým klubom o ďalší rok.

Tridsaťtriročný Luiz prišiel do Arsenalu vlani z Chelsea. „Je to pre nás naozaj dôležitý hráč,“ uviedol podľa agentúry AFP technický riaditeľ klubu Edu. „Odohral v tejto sezóne väčšinu zápasov a pomáha spoluhráčom na ihrisku i mimo neho.“

Arsenalu momentálne patrí v tabuľke Premier League 10. priečka. V lige prehral dvakrát za sebou a britské médiá kritizovali Luiza najmä za výkon v dueli s Manchesterom City (0:3), v ktorom videl červenú kartu.