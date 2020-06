TASR

Marián Hossa je jeden z hlavných kandidátov na uvedenie do Siene slávy

Slovenský hokejista Marián Hossa sa už v stredu večer môže stať novým členom hokejovej Siene slávy.

Marián Hossa — Foto: TASR/Martin Baumann

New York 24. júna (TASR) - Slovenský hokejista Marián Hossa sa už v stredu večer môže stať novým členom hokejovej Siene slávy. Štyridsaťjedenročný útočník figuruje medzi hlavnými kandidátmi, ich menoslov zverejnil oficiálny portál zámorskej NHL. Galavečer so slávnostným uvedením osobností do Siene slávy je potom plánovaný na 16. novembra v Toronte.

Okrem Hossu sú medzi top kandidátmi pre tento rok napríklad Jarome Iginla, Daniel Alfredsson, Theo Fleury, Sergej Gončar, Alexander Mogiľnyj, Keith Tkachuk, Rod Brind‘Amour, Patrik Eliáš, Pierre Turgeon, Doug Wilson, či Curtis Joseph. Medzi ženami aj Karyn Byeová-Dietzová a Julie Chuová.

Viacero faktorov

Zámorský novinár Steve Dryden uviedol, že pre Hossu hrá viacero faktorov. Je jediným hráčom, ktorý hral počas troch rokov vo finále Stanleyho pohára za tri rôzne tímy - Pittsburgh, Detroit a Chicago.

Chicagu napokon pomohol k trom trofejám. V play off odohral viac zápasov (205) ako ktokoľvek iný v období jeho kariéry a viac bodov počas tej doby získali vo vyraďovacej časti len Sidney Crosby a Jevgenij Malkin.

Vyzdvihujú aj jeho defenzívnu prácu

V zámorí vyzdvihujú jeho defenzívnu prácu, podľa novinárov je Hossa jedným z najlepších obojsmerných krídelníkov vôbec, jeho silnou zbraňou bolo odoberať puky súperom. V základnej časti NHL strelil 525 gólov, patrí mu 35. miesto historického poradia.

Je jedným zo šiestich hráčov histórie, ktorí mali minimálne 15 sezón s 20 a viac gólmi a osem sezón play off s minimálne 10 bodmi. Zvyšnú päťku tvoria Wayne Gretzky, Mark Messier, Jaromír Jágr, Brett Hull a Steve Yzerman.

Jeden z najlepších krídelníkov generácie

Hossa mal plusové hodnoty v štatistike plus/mínus v sedemnástich z jeho osemnástich sezón. Vyššiu úspešnosť mali od ročníka 1967/1968 len Larry Robinson, Scott Stevens, Nicklas Lidström a Al MacInnis.

„Nezískal žiadnu individuálnu trofej, ale Hossa bol jedným z najlepších obojsmerných krídelníkov svojej generácie. Ako člen 500-gólového klubu a kľúčový hráč Chicaga, ktorý získal tri Stanleyho poháre, si zaslúži vážne zváženie na nomináciu teraz i v prípadnej budúcnosti,“ citoval portál slovaknhl.sk Seana O’Learyho z The Score.

Kariéru musel predčasne ukončiť

Hossa sa stal na Slovensku šesťkrát Hokejistom roka a je slovenským rekordérom v počte získaných bodov na ZOH. Zaznamenal 14 gólov a rovnaký počet asistencií. V roku 2017 musel predčasne ukončiť svoju kariéru pre zdravotné problémy.

Hrať mu nedovolila alergická reakcia, ktorú vyvolávala kombinácia potu a hokejovej výstroje. O’Leary poznamenal, že keďže Hossa už ukončil kariéru, môže byť do Siene slávy uvedený už v takom nízkom veku.