TASR

Willian a Pedro formálne predĺžili zmluvy s Chelsea do konca sezóny

Willian z Chelsea, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Londýn 24. júna (TASR) - Krídelníci Willian a Pedro formálne predĺžili zmluvy s anglickým futbalovým klubom Chelsea Londýn do konca prebiehajúcej sezóny. Obom pôvodne platili do 30. júna, no anglická Premier League bude po reštarte pokračovať aj v júli a Chelsea je stále v hre aj v Pohári FA a v Lige majstrov.

„V dôsledku globálnej pandémie a z toho vyplývajúceho oneskoreného ukončenia sezóny sa kluby Premier League jednomyseľne dohodli na tom, že budú môcť uzavrieť krátkodobé predĺženie zmlúv s hráčmi, ktorých kontrakty sa majú skončiť na konci tohto mesiaca. Týka sa to aj Williana a Pedra a obaja tak budú klubu k dispozícii pre zvyšok Premier League, Pohára FA i Ligy majstrov,“ uviedla Chelsea v oficiálnom stanovisku.

Chelsea patrí v aktuálnej tabuľke anglickej ligy štvrtá priečka. V nedeľu sa vo štvrťfinále Pohára FA stretne s Leicesterom a stále účinkuje aj v Lige majstrov, hoci v prvom osemfinále prehrala vo februári doma s Bayernom Mníchov 0:3. Informovala agentúra AFP.