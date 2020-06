TASR

Prezidentka ruší svoj program. Najbližšie dni strávi v karanténe

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ruší svoj program a zostáva do piatka (26. 6.) v preventívnej domácej karanténe.

Bratislava 23. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová ruší svoj program a zostáva do piatka (26. 6.) v preventívnej domácej karanténe vzhľadom na to, že jeden zo zamestnancov prezidentskej kancelárie prišiel do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na ochorenie COVID-19. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

Podľa pôvodného programu sa mala Čaputová v stredu v Pezinku stretnúť s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom. Diskutovať mali o situácii v súvislosti s pandémiou, európskom pláne obnovy a o spoločnej priorite, ktorou je ochrana životného prostredia. Popoludní mala prezidentka prijať v Prezidentskom paláci predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky Miloša Vystrčila.

Buďme pripravení na druhú vlnu

Na prípadnú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu musíme byť pripravení. Zaviesť naspäť najprísnejšie obmedzenia by bola najkrajnejšia možnosť. Čaputová to uviedla na sociálnej sieti po utorkových telefonátoch s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO) a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom.

Obaja ju ubezpečili, že sa pracuje na prípravách na prípadný návrat pandémie a že počet testovaní sa opäť zvýši. Prezidentka pripomenula, že prvú vlnu pandémie Slovensko zvládlo vďaka disciplíne ľudí a zavedeniu tvrdých opatrení.

„Zaviesť naspäť najprísnejšie obmedzenia by bola najkrajnejšia možnosť. Vyhnime sa takémuto scenáru a venujme teraz všetku potrebnú energiu do príprav inteligentného systému, ktorý nám dovolí efektívne identifikovať chorých a testovať všetkých, s ktorými prišli do kontaktu,“ vyzvala.

Čísla zo zahraničia podľa Čaputovej naznačujú, že zápas s pandémiou pokračuje. Poukázala na najvyšší denný nárast prípadov od vypuknutia pandémie v uplynulú nedeľu (21. 6.). „Vyjadrila som presvedčenie, že je dôležité, aby sme nepoľavovali a čo najskôr mali pripravený systém účinného testovania, aby sme možný nárast infikovaných dokázali zvládnuť bez opätovného uzatvorenia celej krajiny, firiem, inštitúcií a prevádzok,“ zdôraznila prezidentka.