Monika Hanigovská

Dnes o 21:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Aj celebrity prepadli závislosti: Odrazili sa však od dna a dnes opäť žiaria na filmovom plátne alebo v hitparádach

Pre niektorých to bol veľký boj. Pozrite sa na hviezdy, ktoré to však nevzdali.

— Foto: TASR/AP, Wikimedia CC

BRATISLAVA 23. júna – Niekedy Hollywood a šoubiznis prinášajú nielen slávu, ale aj zradné lákadlá. Do tejto siete spadli aj mnohé herecké a spevácke hviezdy, pričom viacerí z nich sa však aj vďaka podpore rodiny a blízkych dokázali opäť postaviť na nohy a zažiariť.

Kto by nepoznal kultovú filmovú snímku Iron Man, v ktorej zažiaril Robert Downey Jr.? Herec patrí aj dnes k miláčikom Hollywoodu. V 90. rokoch sa však viac ako herectvu venoval drogám, a preto mnohí filmoví producenti od neho bočili. Aby toho nebolo málo, problémy zo zákonom ho priviedli až do väzenia, kde si odsedel 15 mesiacov, pričom v ďalšom období stihol utiecť niekoľkokrát z liečebne. Bola to vraj láska k manželke Susan Downey, ktorá ho mala donútiť prehodnotiť svoj život.

Robert Downey Jr. Foto: TASR/AP

Marshall Bruce Mathers III, známy pod svojím umeleckým menom Eminem, je americký rapper, skladateľ, hudobný producent a herec. Napriek tomu, že sa mu darilo, ani jeho neobišli drogy a v ťažkom období sa jeho priateľmi stávali tabletky ako Vicodin a Valium. Eminem sa liečil zo závislosti dvakrát a dnes je už 12 rokov „čistý“.

Spevák Eminem. Foto: TASR/AP

Diváci ju milujú a svoju tvár prepožičala najmä komédiám. Reč je o herečke Drew Barrymore, ktorá prekonala status detskej hviezdičky a jej herecká hviezda žiari na filmovom plátne dodnes. Herečka však nemala vždy „dobré obdobie“, už ako 9-ročná vyskúšala alkohol a ako 12-ročná sa stala závislá na kokaíne, pričom ako 13-ročná skončila prvýkrát v liečebni. Pokúšala sa v tomto období aj o samovraždu, svoj boj so závislosťou však úspešne vyhrala.

Slávna herečka Drew Barrymoore. Foto: Instagram/evenstar4ever

Miláčik všetkých žien, Ben Affleck tiež v istom období podľahol drogám, konkrétne alkoholu a to opakovane. Ako tvrdí, život mu zachránila jeho bývalá manželka Jennifer Garnerová, ktorá ho odviezla do liečebne, odvtedy herec schudol a podľa fotiek vyzerá spokojnejšie.

Hollywoodsky herec a režisér Ben Affleck. Foto: FOTO TASR/AP

Elton John si počas života neužíval len hudbu, ale aj drogy a alkohol. Avšak, svoje problémy zvládol začiatkom 90. rokov, pričom po tejto skúsenosti založil nadáciu s názvom Elton John AIDS Foundation na podporu liečby HIV. Jeho boj so závislosťou opisuje aj oceňovaná snímka s názvom Rocketman.

Elton John. Foto: FOTO TASR/AP

Aj Pink zažila svoje „drogové obdobie“. V 90. rokoch a počas nekonečnej párty bola závislá od pervitínu a extázy. V začiatkoch svojej kariéry si však povedala „dosť“ a toto odhodlanie jej vydržalo dodnes.

Speváčka Pink. Foto: FOTO TASR/AP

Aj predstaviteľ kultovej snímky Priatelia „zakopol“. Predstaviteľ Chandlera Binga prepadol liekom a alkoholu a to práve počas natáčania známeho sitcomu. Svoj problém sa však rozhodol riešiť a jeho druhým domovom sa liečebňa stala dvakrát. Jeho odhodlanie ho doteraz neopustilo.

Matthew Perry. Foto: TASR/AP

Nežnejšia členka bývalej hudobnej formácie Black Eyed Peas, Fergie, padla na „drogové dno,“ stala sa závislou na pervitíne. Po užití zažívala paranoju a halucinácie a práve preto sa rozhodla so svojou závislosťou skoncovať.

Speváčka Fergie počas koncertu. Foto: TASR/AP

Ani Adela neobišla závislosť a kvôli nevernému priateľovi a komplikovanému vzťahu s otcom často siahala na dno pohárika. Jej závislosť prerástla do veľkých rozmerov. Speváčka počas vystúpenia zabúdala na texty svojich piesní. Dnes na takéto chvíle, vďakabohu, už len spomína.

Speváčka Adele. Foto: FOTO TASR/AP

Populárny filmový, televízny herec a producent Samuel L. Jackson, nebol tiež vždy „čistý“. V 80. rokoch bojoval so závislosťou na drogách a alkohole. Stopla ho až manželka a dcéra a obe ženy ho presvedčili, aby nastúpil do liečebne. Od roku 1991 je herec „čistý“.