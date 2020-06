TASR

Dnes o 15:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fico vyzval Pellegriniho na odchod z vedenia NRSR. Nahradiť ho má Blanár

Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval Petra Pellegriniho, aby sa vzdal funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Smer-SD mieni na post navrhnúť Juraja Blanára.

Na snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 23. júna (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval Petra Pellegriniho, aby sa vzdal funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Smer-SD mieni na post navrhnúť Juraja Blanára. Pellegriniho a jeho kolegov, ktorí oznámili odchod zo strany, vyzval, aby si vysporiadali členstvo v Smere-SD.

Fico uviedol, že sa na tom zhodli na utorkovom stretnutí predsedníctva i poslaneckého klubu strany. Rovnako vyzvali predsedov parlamentných výborov, aby sa vzdali funkcií. Fico zároveň pred novinármi potvrdil, že bude opätovne kandidovať na post predsedu Smeru-SD.

Budúci týždeň sa stretne predsedníctvo strany

„Prijali sme výzvu, spoločne, že tí páni a dámy, korí odišli zo Smeru-SD, si musia urýchlene vysporiadať členstvo v strane Smer-SD, lebo vyzerajú trápne a smiešne," znamenal Fico s tým, že je dôležité urobiť ďalšie poriadky v strane. Zdôraznil, že túto výzvu myslia vážne.

V budúcom týždni sa podľa Fica stretne predsedníctvo strany. Majú na ňom odvolať všetkých členov okresných organizácií, ktorí nemajú záujem spolupracovať so Smerom-SD. Následne chcú vymenovať nových okresných i krajských predsedov tam, kde chýbajú.

„Keď budeme mať tieto štruktúry pod kontrolou, potom pristúpime k zvolaniu mimoriadneho snemu,“ dodal s tým, že tak urobia po doplnení straníckych štruktúr. Riešiť by sa na ňom mala podľa jeho slov aj otázka generálneho manažéra a nových podpredsedov strany. Fico chce podľa svojich slov úplne nových, mladých podpredsedov, no mali by medzi nich patriť aj osvedčené tváre.

Čo s Glváčom a Kaliňákom?

Po doplnení straníckych štruktúr zvolá Smer-SD podľa Fica mimoriadny snem, kde sa budú riešiť otázky generálneho manažéra a nových podpredsedov strany. Fico chce podľa svojich slov úplne nových, mladých podpredsedov, no mali by medzi nich patriť aj osvedčené tváre.

Fico bude podľa svojich slov veľmi rád spolupracovať aj so súčasným straníckym podpredsedom Robertom Kaliňákom či členom predsedníctva Martinom Glváčom. „Keď budú mať záujem spolupracovať so stranou Smer-SD, ja viem, že obaja tento záujem majú, ja budem veľmi rád s nimi spolupracovať,“ reagoval na otázky novinárov.

Výmeny na čele parlamentných výborov

Pellegrini dostal podľa Fica funkciu podpredsedu parlamentu vďaka Smeru-SD. Čo najrýchlejšie by mali odídenci opustiť aj funkcie šéfov parlamentných výborov. Na post predsedu výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) navrhne Smer-SD Mariána Saloňa, nahradiť má Erika Tomáša.

Na poste predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií by mal Richarda Rašiho nahradiť Boris Susko. A za šéfa výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) navrhnú namiesto Petra Žigu poslanca Martina Nemkyho.

Tieňový kabinet

Fico dodal, že do budúcna budú mať aj ambíciu vytvoriť tieňový vládny kabinet. „Bude monitorovať sektorovo všetky jednotlivé rezorty, tém je veľmi veľa,“ priblížil. Vedenie strany podľa jeho slov hovorilo aj o budúcnosti svojej politiky. Stranícky snem by mohli zvolať pomerne rýchlo.

„Čím skôr to urobíme, tak tým rýchlejšie budeme pripravení na ďalšiu prácu v role silnej opozičnej strany," uviedol. V súvislosti so svojou opätovnou kandidatúrou na post predsedu Smeru-SD podotkol, že má aj teraz zodpovednosť pripraviť stranu na ďalšie parlamentné voľby. „Chcem stranu previesť týmto ťažkým obdobím,“ povedal Fico.