Bakalárska práca poslankyne Krištúfkovej je plagiátorská, tvrdí Beblavý

Bakalárska práca Petry Krištúfkovej zo Sme rodina je plagiátorská, tvrdí bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR a expredseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý.

Na snímke vľavo poslankyňa NR SR Petra Krištúfková a vpravo minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (obaja Sme rodina) — Foto: TASR/v

Bratislava 23. júna (TASR) - Bakalárska práca Petry Krištúfkovej zo Sme rodina je plagiátorská, tvrdí bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR a expredseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý. Šéf Sme rodina a parlamentu Boris Kollár sľúbil, že sa k prípadu vyjadrí neskôr, ale zatiaľ tak neurobil.

Beblavý na sociálnej sieti uverejnil video, kde hovorí o tom, že v množstve textov Krištúfkovej práca od slova do slova kopíruje napríklad vedecké články, niektoré texty podľa neho odkopírovala aj s chybami. „Pani poslankyňa systematicky vykráda texty,“ povedal Beblavý.

Ide podľa neho o porušenie autorského zákona. Problém vidí aj v tom, že prácu Krištúfková odovzdala v roku 2019, keď bola poslankyňou NR SR.

Krištúfková napísala prácu na tému „Vybrané indikátory sociálnej dimenzie kvality života - rodina“ v študijnom programe životné prostredie a študijnom odbore ochrana a využívanie krajiny. Bakalársky titul získala na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.

Sulík: Ak je to pravda, je to hanba

„Ak to je skutočne pravda, tak je to v prvom rade obrovská osobná hanba,“ povedal v utorok predseda SaS Richard Sulík v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že Krištúfkovej bakalárska práca je plagiát.

„Na mnohých koaličných kolegov som hrdý a je mi cťou sa s nimi podieľať na oprave krajiny, aj keď to občas ide ako v lete na saniach. A za niektorých sa hanbím a mám problém s nimi sedieť v koaličných laviciach. Toto nie je zmena, ktorú sme sľubovali,“ uviedol na sociálnej sieti člen predsedníctva strany Za ľudí a poslanec parlamentu Miroslav Kollár.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) v reakcii na informácie o Krištúfkovej bakalárskej práci uviedol, že si nevie predstaviť, že by urobila plagiát. „Ostávam v nádeji, že je to nejaké nedorozumenie,“ vyhlásil s tým, že sa s medializovanou informáciou oboznámi. Deklaruje, že nevidí dôvod meniť názory, a každý, kto podvádza, by sa mal podľa Budaja zahanbiť a zobrať za to svoju mieru zodpovednosti.