Lucia Čížová

Dnes o 20:49 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Vzťahový mentor: Ženy, nesnažte sa byť ideálne pre partnera, zradíte tým samú seba a nakoniec ho aj tak stratíte

Nová kniha ponúka reálne rady pre single, ale aj zadané ženy, ako si vážiť samú seba a dať mužom iba to, čo si zaslúžia. Ako byť neodolateľnou ženou pre svojho vysnívaného partnera.

— Foto: pexels.com/Vjapratama, archív M. Kopeckého

BRATISLAVA 24. júna - Iste ste to zažili aj vy. Boli ste veľmi dlho vo vzťahu, v ktorom ste už nerobili, čo ste mali rady, obmedzili ste aj vzťah s kamarátmi a prestali ste sa o seba celkom starať. Spohodlneli ste a mysleli ste si, že úplne stačí, keď trávite čas so svojím partnerom. A ten vás zrazu opustil. To bol aj prípad Evy, ktorej príbeh, ako jeden z mnohých, opisuje nová kniha Žena snov od Michala Kopeckého. „Nestarala sa o seba až do takej miery, aby pútala pozornosť iných mužov (bola predsa zadaná), pribrala pár kíl navyše, vlasy nosila v cope, šaty vymenila za pohodlnejšie rifle a tričká a lodičky za pohodlné tenisky a nízke topánky,“ píše v autor mnohých úspešných kníh na tému vzťahov mužov a žien.

Niečo podobné sa stalo aj Janke, ktorej príbeh nová kniha tiež opisuje. Najprv sa vzdala cestovania, pretože jej priateľ chcel tráviť čas inak, potom času s kamarátkami, a to všetko bez toho, aby si uvedomovala, že je niečo zle. Zo vzťahu sa stratila iskra a ani jej priateľ sa už v ňom necítil komfortne. A to ju zneistilo tak, že sa začala ešte viac snažiť. „Chcela, aby to bolo také, ako na začiatku. Stratila však svoju vášeň, svoje kamarátky a aj samú seba. A očakávala, že jej priateľ pre ňu urobí to isté. A on si ani neuvedomoval, čo všetko ona pre neho obetovala a čoskoro chcel mať viac priestoru a menej tlaku,“ vysvetľuje autor a pripomína: „Keď sa žena bude snažiť byť ideálna pre muža tým, že zradí samú seba len preto, aby sa mu zapáčila, bude to pre neho nepríťažlivé a nedôstojné. Tým mu totiž dáva najavo, ako málo si váži seba a svoje priority v živote.“

Keď sa žena bude snažiť byť ideálna pre muža tým, že zradí samú seba len preto, aby sa mu zapáčila, bude to pre neho nepríťažlivé a nedôstojné.

A stáva sa to veľmi často, ženy si osvoja záujmy a aktivity, ktoré ich predtým vôbec nezaujímali, len preto, že to miluje ich muž. Jedným zo základných pravidiel teda je: Nedávajte seba na druhú koľaj a keď to tak je, alebo vás do toho muž nebodaj núti, spozornite.

Žena by mala vedieť žiť aj sama so sebou. Foto: pexels.com/Andrea Piacquadio

Čas na zmenu. Ale pomaly

Občas to, že sa nejaký vzťah skončí, je najlepšie, čo sa žene môže stať. Aj keď pravý zmysel sa ukáže až po nejakom čase. „Netreba sa pozerať na každé odmietnutie ako na niečo, čo je zlé, alebo že ste urobili nejakú chybu. Každý z nás má rôzne túžby v živote, a je to v poriadku. Takže, ak sa nechcete cítiť mizerne, stojte si za tým, čo v živote chcete, čo je pre vás dôležité a nesnažte sa mužovi za každú cenu zapáčiť. Keď sa mu nepáči, dovidenia!“

A tu sa dostávame k ďalšiemu problému. Jeden vzťah skončil a žena potrebuje zaplniť prázdne miesto, ktoré jej v živote nastalo, no nechce byť sama. Pre mnohé desivá predstava, no Kopecký v knihe zdôrazňuje, že je obrovskou chybou, keď sa po rozchode chytíte prvého muža, ktorý vám dá pocit, že ste žiadaná a výnimočná. „Tento stav „núdze a zúfalstva“ totiž privádza ženy práve do zúfalých situácií. Sú ochotné brať „hocikoho“, len aby si naplnili svoje potreby. Jedna z vecí, ktorá mužov dokáže odradiť, je, keď žena zúfalo túži po vzťahu, pretože nemá svoj vlastný život, ktorý by ju napĺňal. Zúfalá žena bude totiž nešťastná a nespokojná aj vo vzťahu a bude to prenášať na muža.“

Jedna z vecí, ktorá mužov dokáže odradiť je, keď žena zúfalo túži po vzťahu, pretože nemá svoj vlastný život, ktorý by ju napĺňal.

Rovnako dôrazne autor pripomína, že ak sa žena upne na muža, ktorý po nej naozaj netúži, jej správanie bude pre neho veľmi nepríťažlivé. Bude mať majetnícke sklony, bude príliš žiarlivá či vybuchovať v momente, keď sa jej nebude chvíľu venovať. Áno, muži túžia byť žiadanými. „Avšak, my muži, si to potrebujeme najprv nejako zaslúžiť a nechceme cítiť, že to je z dôvodu, že sme žene akurát prišli do rany, pretože nikoho iného momentálne nemá. Tak stratíme veľmi rýchlo záujem,“ dodáva.

Počas obdobia bez partnera sa venujte veciam, ktoré máte rady. Foto: pexels.com/Andrea Piacquadio

Samozrejme, niekedy je za takýmto správaním aj tlak okolia. Ak sa vás totiž mama pri každom nedeľnom obede pýta, prečo si už konečne niekoho nenájdete a takmer všetky vaše kamarátky, bývalé spolužiačky či rovesníčky už svojho muža majú a niektoré majú dokonca aj deti, môžete mať tendenciu konať „zúfalo“. Kopecký však pripomína, že byť nezadanou je úžasná skúsenosť! Máte priestor a čas na seba, na priateľov, rodinu, svoje koníčky, môžete robiť veci, ktoré ste vždy chceli robiť. Veci, na ktoré nebol čas, keď ste boli s niekým. Toto všetko bude to mať dopad na váš ďalší život, a teda aj vzťah.

(Minimálne) 100 dní len pre seba

Pretože, a to je pointa novej knihy Žena snov, žena musí byť šťastná najprv sama so sebou, nezadaná, aby mohla byť šťastná vo vzťahu. Musí sa mať rada sama, aby ju mohol mať rád niekto iný. Musí mať sama zaujímavý život, aby jej muž do neho skvele zapadol. „Nesnažte sa nájsť si niekoho, aby ste boli šťastná. Buďte šťastná a nájdite si niekoho, aby ste to s ním mohli zdieľať. Urobte svoj život tak sakra fantastický, že budete musieť premýšľať, kde tam ešte vmestíte muža. A hľadajte si ho až v momente, keď budete mať taký skvelý život, že už len s chlapom bude môcť byť lepší.“

Nesnažte sa nájsť si niekoho, aby ste boli šťastná. Buďte šťastná a nájdite si niekoho, aby ste to s ním mohli zdieľať.

Po rozchode alebo keď máte pocit „zúfalstva“, nehrňte sa zo vzťahu do vzťahu, potrebujete mať svoju nezávislosť a veci, ktoré ste robili predtým. Tým, samozrejme, nechce byť povedané, aby sa žena aj vo vzťahu venovala len a len svojim záľubám. Pre chlapa je však príťažlivá žena, ktorá je nezávislá od neho, pretože bude mať pocit, že aj on môže mať svoju nezávislosť, ktorú tak potrebuje.

Jednoducho chyťte druhý dych. „Predtým to nevyšlo z nejakého dôvodu a keď to skúsite znovu s tým istým prístupom a nastavením, vstúpite do tej istej rieky. Nepoučili ste sa, nič ste nevyriešili, nenastavili ste si nové pravidlá, nezmenili ste seba a bude sa to opakovať znovu. Je to len otázka času. Nechajte si priestor medzi dvoma vzťahmi. Ženy, ktoré nevedia byť samé so sebou, hľadajú záplatu na svoju samotu vo vzťahu. Ale istotu, šťastie a sebavedomie nezískate od niekoho iného. Zvonku. Získate ich zvnútra,“ vysvetľuje v knihe Kopecký.

Čo teda treba urobiť? Je to jednoduché. Postaviť seba na prvé miesto. Michal Kopecký v knihe odporúča obdobie 100 dní, kedy neriešte chlapov, ale seba. Prestaňte hľadať niekoho na vyplnenie svojej prázdnoty a začnite ju vypĺňať sama sebou. Pretože vtedy, keď muž stretne vyrovnanú a spokojnú ženu, chce byť súčasťou jej úžasného života. A nebude sa obávať, že sa na neho „pricucne ako prísavka“. Vďaka tomu už nebudete do svojho života priťahovať zúfalcov, chudákov, klamárov či psychopatov, ktorí iba márnia váš drahocenný čas, ale stanete sa vysokohodnotnou ženou a pritiahnete si presne ten typ muža, o ktorého máte skutočne záujem a ktorého si zaslúžite.

Michal Kopecký Michal Kopecký je vzťahový mentor, autor #1 bestsellerov pre mužov a ženy o randení a vzťahoch. Jeho poslaním je pomôcť mužom a ženám nájsť, získať a udržať si svojho vysnívaného partnera, s ktorým budú mať šťastný a naplnený vzťah plný lásky a nebudú viac sami. Za posledných osem rokov pomohol desaťtisícom mužom, aby mali väčšie úspechy so ženami a tisícom žien, aby boli neodolateľnými pre svojho vysnívaného muža a mali úprimný, vášnivý a harmonický vzťah. Jeho novú knihu s názvom Žena snov, ktorá sa stala bestsellerom, získate úplne ZDARMA TU. Foto: pexels.com/Josh Willink, Martinus

Tento článok vznikol v spolupráci s Michalom Kopeckým.