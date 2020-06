TASR

Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling absolvoval prvú zahraničnú cestu

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling v pondelok absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu od nastúpenia do funkcie.

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling — Foto: TASR/Pavol Zachar

Praha 22. júna (TASR) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling v pondelok absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu od nastúpenia do funkcie. V Prahe sa stretol s českým rezortným kolegom Robertom Plagom, s ktorým diskutovali o spoločných témach týkajúcich sa školstva oboch krajín. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Jednou zo spomínaných tém bolo aj to, že MŠVVaŠ SR mení doterajšiu centralizovanú politiku výberu učebníc a otvára trh s učebnicami. Základné školy si tak na nový školský rok môžu slobodne vyberať učebnice pre prvákov až štvrtákov. „Česká strana je o pár rokov ďalej ako my. Snažili sme sa získať informácie, čo robíme dobre a akých chýb sa máme vyvarovať,“ povedal Gröhling.

Ministri okrem iného rozoberali aj platy učiteľov. Navzájom sa informovali, aké majú v tejto oblasti plány do budúcna. „Venovali sme sa aj duálnemu vzdelaniu a zapájaniu mladých do procesu s prepojením so zamestnávateľskými zväzmi. V tejto oblasti sme zase popredu my,“ zdôraznil Gröhling.

Plaga uviedol, že Česká republika rieši totožné problémy, ktoré trápia aj slovenské školstvo. Ministri sa preto dohodli, že v septembri sa opäť stretnú a spoločné témy prediskutujú.

Gröhling s Plagom spolu komunikovali prostredníctvom online diskusie už pred týždňom 15. júna. Bola to v poradí šiesta debata zo série česko-slovenských online debát o vzdelávaní na tému „Núdzový stav vo vzdelávaní – možnosti a príležitosti v Českej republike a Slovenskej republike“.

Oficiálny program Gröhling zavŕšil návštevou Karlovej univerzity v Prahe, ktorú navštevuje deväťtisíc zahraničných študentov, zväčša zo Slovenska. Privítal ho tam rektor univerzity Tomáš Zima.

„Diskutovali sme prioritne o diverzifikácii vysokých škôl, o tom, ako by sme ich vedeli rozlíšiť, prípadne ako sa na túto otázku pozerá akademická obec. Uvidíme, ako budeme pokračovať v tejto téme na Slovensku, pretože nás čaká rokovanie v rámci Slovenskej rektorskej konferencie,“ uzavrel šéf slovenského rezortu školstva.

Vysoké školy v Českej republike aktuálne navštevuje 21-tisíc študentov zo Slovenska, čo je 8,5 percenta z celkového počtu 248-tisíc študentov českých vysokých škôl.