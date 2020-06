TASR

Obnovená letecká linka od pondelka opäť spája Košice a Viedeň

Na snímke prvý let spoločnosti Austrian Airlines z Viedne do Košíc po uvoľnení opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Košice, 22. júna 2020. — Foto: TASR/František Iván

Košice 22. júna (TASR) – K obnoveniu pravidelnej leteckej linky došlo v pondelok medzi Košicami a Viedňou. Trojmesačnú prestávku spôsobila pandémia nového koronavírusu. Prvý let linky, ktorú prevádzkujú Austrian Airlines, sa po uvoľnení opatrení uskutočnil s príletom do Košíc o 14.05 h a následným odletom do Viedne o 14.55 h.

Z Viedne priletelo turbovrtuľovým lietadlom typu De Havilland DHC-8 s kapacitou 76 sedadiel 30 cestujúcich. Následne z Košíc do Viedne odletelo desať cestujúcich. Informoval o tom predstaviteľ letiska Tomáš Jančuš.

Austrian Airlines sú druhou leteckou spoločnosťou, ktorá obnovila svoju pravidelnú linku do Košíc. Minulý pondelok (15. 6.) tak urobili České aerolínie (ČSA) prevádzkujúce spojenie medzi metropolou východného Slovenska a Prahou.

Lety z Košíc do Viedne budú pravidelne štyrikrát do týždňa, a to každý pondelok popoludní, štvrtok ráno i popoludní, aj v sobotu ráno. Z Viedne do Košíc sa bude lietať v pondelok, stredu, štvrtok a piatok. Podľa očakávaní sa na jeseň vráti frekvencia letov späť na pôvodných 13.

„Vďaka tomuto spojeniu je z Košíc opäť na dosah množstvo európskych destinácií a od júla opäť aj populárne diaľkové destinácie New York - Newark, Washington, Chicago a Bangkok,“ uviedol výkonný riaditeľ košického letiska Michael Tmej. Za dôležité označil Košice aj obchodný riaditeľ Austrian Airlines pre Rakúsko a Slovensko Stephan Linhart.

Obnovenie ďalších pravidelných medzinárodných spojení leteckými spoločnosťami Eurowings, LOT Poľské aerolínie, Ryanair a Wizz Air závisí od ich rozhodnutia, aj od rozhodnutia vlády SR.

V súvislosti s letnou charterovou sezónou sa predpokladá, že na dovolenky z Košíc sa bude lietať do prímorských destinácií v Bulharsku, Grécku a na Cypre leteckými spoločnosťami Smartwings a Bulgaria Air, a to už od polovice júla.

Možnosti letov do iných krajín závisia od rozhodnutia ústredného krízového štábu a vlády SR. Bližšie informácie budú podľa letiska zverejnené začiatkom júla. K zákazu letov s miestom pristátia na území SR došlo v dôsledku opatrení proti šíreniu nového koronavírusu došlo od 13. marca.