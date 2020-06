TASR

Kongres IIHF Slovensku opätovne pridelil turnaj I. divízie MS do 18 rokov

Na snímke zimný štadión v Spišskej Novej Vsi — Foto: TASR/František Iván

Zürich/Bratislava 22. júna (TASR) - Pre pandémiu koronavírusu zrušený turnaj A-skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov zorganizuje Spišská Nová Ves o rok neskôr, v apríli 2021. Turnaj opätovne pridelili Slovensku delegáti pondelňajšieho mimoriadneho online kongresu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Turnaj „osemnástok“ sa mal v Spišskej Novej Vsi ukutočniť už začiatkom apríla 2020, no pre pandémiu ho zrušili, rovnako ako ďalšie tohtoročné šampionáty. Keďže Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) prejavil záujem zorganizovať šampionát aj na budúci rok, nebol pre delegátov kongresu dôvod na zmenu. Slovenská reprezentácia do 18 rokov tak pod vedením trénera Ivana Feneša zabojuje o návrat do elitnej kategórie v apríli 2021 na domácej pôde.

Boj o olympiádu

Členské subjekty IIHF odobrili v pondelok aj posunutie finálových kvalifikačných turnajov mužov o zostávajúce tri miestenky na ZOH 2022 v Pekingu. Slovensko bude organizovať turnaj D-skupiny v Bratislave v termíne 26. až 29. augusta 2021.

O účasť pod piatimi kruhmi zabojuje v skupine s reprezentáciami Bieloruska, Rakúska a Poľska. Na zimnú olympiádu postúpi len víťaz. Posun turnajov z augusta tohto roka na budúci rok schválila Rada IIHF už v máji, odobriť ho musel kongres. Turnaj v Bratislave sa mal pôvodne uskutočniť 27.-30. augusta 2020.

Hostiteľskými krajinami ďalších dvoch kvalifikačných skupín sú Lotyšsko a Nórsko. Ak by sa Slovákom podarilo z domáceho kvalifikačného turnaja postúpiť na ZOH 2022, stretli by sa v základnej C-skupine v Pekingu s určitosťou s Fínmi a Švédmi. Tretí súper v skupine by bol ďalší úspešný kvalifikant.