Tipsport liga: Stupka bude pôsobiť v HKM Zvolen, Tibenský predĺžil zmluvu

Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Na snímke zľava Mislav Rosandič (Banská Bystrica) a Václav Stupka (Piešťany) — Foto: TASR/Branislav Račko

Zvolen 22. júna (TASR) - Tipsportligový klub HKM Zvolen angažoval 33-ročného útočníka Václava Stupku. Pod Pustým hradom bude naďalej pôsobiť aj 26-ročný útočník Jozef Tibenský, s ktorým vedenie predĺžilo zmluvu.

Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Pre Stupku bude Zvolen už šieste pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Doteraz v nej už pôsobil vo farbách Žiliny, Piešťan, Košíc, Nových Zámkov a Banskej Bystrice.

„O Václava Stupku sme mali veľký záujem už počas minulej sezóny, on sám mal rovnako záujem prestúpiť do Zvolena. Napokon sa však situácia vyvinula inak a pred prestupovou uzávierkou smeroval do iného klubu. Máme veľkú radosť, že sa nám ho napokon podarilo získať. Je to skúsený útočník, bojovník a dynamický korčuliar, ktorý je využiteľný v presilovke aj oslabení a dokáže dávať góly rovnako ako tvoriť hru. Nepochybne bude prínosom aj do kabíny a veríme, že bude dôležitou súčasťou tímu," uviedol generálny manažér HKM Zvolen Ladislav Čierny pre klubovú stránku.

Stupkova doterajšia kariéra sa odvíjala takmer výlučne v slovenských ligách. Výnimkou bola iba sezóna 2018/2019, ktorú strávil na Britských ostrovoch. V lete 2019 zamieril do Nových Zámkov, v ktorých drese následne odohral 39 zápasov so ziskom 39 kanadských bodov za 22 gólov a 17 asistencií. V závere prestupového obdobia zamieril do Banskej Bystrice, za ktorú stihol odohrať osem stretnutí (bilancia 2 góly, 6 asistencií).

Stupka je už ôsmy hráč z minulosezónneho tímu Banskej Bystrice, ktorý si našiel nový angažmán. Pred ním už zmenili pôsobisko aj Joona Jääskeläinen (Mladá Boleslav), Gilbert Gabor (Västerviks/Švéd.), Marek Bartánus, Vladimír Mihálik, Jordan Hickmott, Dávid Šoltés a Jordon Southorn (všetci Michalovce).

Pre Jozefa Tibenského bude sezóna 2020/2021 druhá vo zvolenskom klube. Pred sezónou 2019/2020 uspel na skúške a následne nastúpil do 44 zápasov. V nich získal 14 bodov za 9 gólov a 5 asistencií. V najvyššej slovenskej súťaži už nastupoval aj za HK Orange 20, Piešťany, Poprad, Nové Zámky a Detvu.