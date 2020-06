TASR

Dnes o 18:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tatran Prešov nesúhlasí so zrušením nadstavbovej časti hádzanárskej extraligy

Vedenie hádzanárskeho klubu Tatran Prešov nesúhlasí s neodohratím nadstavbovej časti budúceho ročníka mužskej Slovnaft handball extraligy.

Na snímke generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický — Foto: TASR/Roman Hanc

Prešov 22. júna (TASR) - Vedenie hádzanárskeho klubu Tatran Prešov nesúhlasí s neodohratím nadstavbovej časti budúceho ročníka mužskej Slovnaft handball extraligy. Nový formát súťaže bez desaťzápasovej nadstavby odhlasovali minulý týždeň na aktíve klubov najvyššej súťaže.

Pôvodný návrh Slovenského zväzu hádzanej (SZH) na zachovanie súťaže v doterajšom formáte neprešiel pri hlasovaní po rovnosti hlasov. Následne tesne uspel návrh tímu z Topoľčian, ktorý navrhol odohrať súťaž bez nadstavbovej časti.

Proklamovaným dôvodom tohto kroku bolo, že má odľahčiť klubové rozpočty znížením nákladov a uvoľnením kalendára po situácii z uplynulých mesiacov, spôsobenej koronavírusom.

„Hádzanársky klub Tatran Prešov si nemyslí, že vynechanie nadstavbovej časti súťaže pomôže klubom v ťažkej situácii, no na druhej strane poškodí integritu súťaže a v konečnom dôsledku aj slovenskú hádzanú. Neštandardné na uvedenom hlasovaní bolo aj to, že prebehlo bez diskusie, ktorá nasledovala až po ňom,“ píše sa v stanovisku na oficiálnej stránke klubu.

Sú rozčarovaní

Generálny manažér Tatrana Miroslav Benický tvrdí, že v klube toto rozhodnutie prijali s rozčarovaním a poľutovaním: „Sme z neho veľmi zaskočení, pretože takéto rozhodnutie narúša integritu celej súťaže. So všetkou úctou ku kolegom, ich argumentácia, že týmto sa vyriešia ich finančné a existenčné problémy, pre mňa nedáva logiku. Keďže sa nemení dĺžka trvania súťaže, reálne hovoríme o finančnom zabezpečení piatich ciest autobusom na palubovky súperov, z ktorých väčšina klubov je medzi sebou vzdialená maximálne do sto kilometrov."

Formát súťaže má ešte potvrdiť Konferencia SZH a Tatran vyzval na zvrátenie rozhodnutia nehrať nadstavbu. „Pokiaľ budú kluby, ktoré majú existenčné problémy, takouto cestou umelo udržiavať svoju existenciu na úkor ostatných klubov, tak si nemyslím, že je to správna cesta, ktorou by sa slovenská klubová hádzaná mala uberať. Aj vo svetle toho, že sa blížia domáce majstrovstvá Európy a slovenská hádzaná chce vyberať hráčov aj v jednotlivých kluboch, väčší zmysel by malo dať ešte väčší priestor hráčom v našich kluboch, aby sa ukázali. Len zápasová konfrontácia ich môže posúvať ďalej. Obzvlášť v nadstavbe, kde sa hrajú náročnejšie zápasy. Pre nás desať zápasov nadstavby, v termíne keď predpokladáme, že budeme mať ukončené európske povinnosti, predstavuje citeľný zápasový výpadok. A pokiaľ sú tu kluby, ktoré sa obávajú, že im nadstavba naruší finančnú schému, je na zváženie, či by tieto, nazvem to priamo hádzanárske krúžky, nemali radšej zvoliť cestu dočasnej účasti v 1. lige a následne po ich finančnej stabilizácii sa opäť uchádzať o účasť v najvyššej súťaži,“ zdôraznil Benický.