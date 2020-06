TASR

Dnes o 16:24 čítanie na minútu 0 zdieľaní Košice chcú vyskúšať projekt Housing First v 10 bytoch

Desať bytov chce mesto Košice zrekonštruovať v rámci pilotného projektu Housing First, slúžiť by mali rodinám v bytovej núdzi.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 22. júna (TASR) – Desať bytov chce mesto Košice zrekonštruovať v rámci pilotného projektu Housing First, slúžiť by mali rodinám v bytovej núdzi. O ich prenájme pre Nadáciu Dedo, ktorá je jedným z partnerov projektu, bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo (MsZ).

Rekonštrukcia uvedených bytov, ktoré sú rozmiestnené v rôznych mestských častiach, by mala stáť okolo 186 000 eur. „Je našou stratégiou, aby sa tieto rodiny mohli plne a čo najskôr integrovať medzi ostatných obyvateľov danej bytovky. Hlavnou myšlienkou je naučiť týchto ľudí bývať a dostať sa z okraja spoločnosti späť medzi bežných ľudí. Veríme, že sa aj vďaka tomu projektu a istote bývania vymania zo svojich sociálnych problémov,“ uviedlo mesto.

Nejde o rozdávanie bytov

Nadácia by ako správca bytov prostredníctvom nájomných zmlúv poskytla bývanie desiatim rodinám minimálne na dva roky s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy. Ako magistrát uvádza v dokumentoch, o ktorých budú poslanci rokovať, povinnosťami rodín bude aj platiť nájomné, byť dobrými susedmi a prijatie podpory odborníkov.

Podľa viceprimátorky Lucie Gurbáľovej sa projektom inšpirovali v niekoľkých európskych mestách, kde sa osvedčil. Pripomenula, že aj takýmto spôsobom chcú riešiť otázku bezdomovectva.

„Dostávame rôzne kritické pripomienky, nejde však o rozdávanie bytov. Títo ľudia si budú riadne platiť nájom a byty ostanú vždy vo vlastníctve mesta, nikdy neprejdú do osobného vlastníctva nájomníkov,“ povedala na pondelkovom stretnutí vedenia mesta s médiami.

O realizácii sa rozhodne vo štvrtok

Ako dodala, v uvedených bytoch budú žiť rodiny s rôznymi osudmi, ktoré napríklad prešli viacerými krízovými centrami, najčastejšie pôjde o osamelé matky s deťmi. „Cieľom je, aby sa táto rodina naučila civilizovane bývať, aby deti dodržiavali školskú dochádzku a aby si dospelí našli prácu. Ak sa to podarí, nič nebude brániť tomu, aby sa presťahovali do svojho riadneho bývania,“ dodala viceprimátorka s tým, že ak sa projekt preukáže ako úspešný, mesto je pripravené zrekonštruovať ďalšie byty na tento účel.

O realizácii pilotného projektu Housing First pre desať rodín v bytovej núdzi bude košické MsZ rokovať vo štvrtok (25. 6.). Ak návrh odobrí, prvé rodiny by sa do uvedených zrekonštruovaných mestských bytov mohli podľa Gurbáľovej nasťahovať túto jeseň.