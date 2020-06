Michaela Mäsiarová

Dnes o 08:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Stonehenge odhalilo ďalšie tajomstvá: Archeológovia pri ňom objavili majstrovské dielo inžinierstva

Objav je zároveň prvým jasným dôkazom, že obyvatelia Británie vedeli počítať.

Stonehenge, ilustračné foto — Foto: pexels.com/pixabay

LONDÝN 23. júna - Archeologická lokalita snov. Taký je podľa odborníkov Stonehenge a jeho okolie. Vedci, výskumníci aj archeológovia z celého sveta sa zhodujú v jednom - toto miesto má stále čo ponúknuť. Najnovší nález má však v porovnaní s bežnými objavmi gigantické rozmery. Archeológovia sa zhodujú, že sme svedkami majstrovského diela inžinierstva.

Časť systému desiatok šácht, ktoré boli vykopané približne pred 4 500 rokmi, našli už vedci mapujúci jeho okolie v rámci projektu Stonehenge Hidden Landscapes Project dávnejšie. Domnievali sa, že ide o vodné nádrže.

Skutočný význam jám objavili až teraz

Vyzbrojení najmodernejšou technológiou však skutočný rozsah pravekej štruktúry odhalili až teraz. Ako informuje The Guardian, výsledky ich práce priniesol začiatkom týždňa vedecký portál Internet Archeology.

Unikátne šachty sú rozložené tak, že tvoria kruh okolo Durrington Walls (Durringtonské steny). Zvyšky obvodových stien pravekého sídla ležia presne uprostred kruhu zo šácht, ktorý má v priemere 2 kilometre.

Najväčšia praveká štruktúra

Kruh sa, žiaľ, nezachoval celý. Asi 40% z neho nie je k dispozícii kvôli modernej zástavbe okolitých dedín a mesta Durrington. Z toho, čo sa archeológom podarilo doteraz odkryť, je však aj tak jasné, že ide o vôbec najväčšiu nájdenú pravekú štruktúru v celej Veľkej Británií.

„Rozmery jám a samotného kruhu okolo Durringtonských stien sú unikátne. Demonštruje to význam Durringtonských stien, komplexnosť monumentálnych štruktúr v krajine okolo Stonehenge, a schopnosť i túžbu neolitických komunít zaznamenať svoju vieru a kozmológiu spôsobom a prevedením, aké by sme nikdy nečakali,“ cituje The Guardian vedúceho výskumu Vincenta Gaffneyho z Univerzity v Bradforde.

Podľa záveru výskumu obrie kruhy ležiace asi tri kilometre severovýchodne od Stonehenge sú zároveň prvým skutočným dôkazom, že obyvatelia Británie mali počítací systém. Vytvoriť tak obrovský kruh by podľa vedcov skrátka nebolo možné bez toho, aby niekto rozmiestnenie jám nenameral s absolútnou presnosťou.

Okolie Stonehenge je jednou z archeologicky najpreskúmavanejších lokalít na celom svete.