Lucia Čížová

Dnes o 16:09 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Bežný Slovák strávi až 90 minút dochádzaním do práce. Vďaka ekologickejším formám dopravy to však viete zmeniť

Čítali ste v súvislosti s elektrickými kolobežkami poslednú dobu len kritiku? Nenechajte sa odradiť, povieme vám, ako správne jazdiť a aké sú ich nečakané výhody.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA 24. júna - Pre mnoho ľudí znamená dochádzanie do práce každodenné využívanie auta, autobusu, električky alebo iného dopravného prostriedku. Tí šťastnejší sa dostanú do svojej kancelárie priamym spojom, niektorých z nás čaká aj niekoľko prestupov. Preto trávime dochádzaním v priemere od 30 minút do 90 minút. Ako nám ukazujú mnohé európske mestá, ale už aj slovenské cesty, trend elektromobility neustupuje a čoraz viac ľudí volí alternatívnu formu dopravy - elektrickú kolobežku.

Sezóna kolobežkárov trvá spravidla od apríla do septembra. S príchodom teplejšieho počasia a najmä postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení, budú ľudia počas bežného dňa čoraz viac meniť autá za kolobežky. A čoraz častejšie si ich budeme baliť do kufrov, keď sa vyberieme na víkend na Liptov alebo na dovolenku do Chorvátska. Vyplýva to aj z predajov spoločnosti Datart, ktorá má bohatú ponuku elektrokolobežiek online i priamo v predajniach. Ukazuje sa totiž, že v porovnaní s minulým rokom sa u nich elektrokolobežky predávajú päťkrát viac a Slováci na ne minú v priemere 355 eur. Najžiadanejšími značkami sú Xiaomi, Eljet či City Boss. Nenechajte sa preto odradiť kritikou zdieľaných elektrokolobežiek a pozrite sa s nami, aké sú ich najväčšie výhody.

Šetríte čas aj peniaze

Ak totiž nemáte možnosť práce z domu, ranné a poobedné zápchy alebo tlačenie v autobuse nie sú veľmi príjemnou časťou dňa. Mnoho ľudí sa prizná, že ak im dochádzanie zaberie aj niekoľko hodín denne, časom ich to obralo aj o radosť z práce. Tým, že vynecháte toto státie na jednom mieste počas nekonečných minút a vyberiete sa do práce svojou vlastnou kolobežkou, ušetríte si veľa času.

Druhým extrémom môže byť, keď si uvedomíte koľkokrát denne sa presúvame autom na vzdialenosti aj menej ako 5 km alebo dobiehame na spoj či taxík. Aj v tomto prípade sa elektrická kolobežka ukazuje ako efektívna možnosť. Už nikdy nedobehnete do práce alebo na stretnutie spotení, s rozmazaným make-upom alebo zadýchaní - prídete, odložíte ju a môžete začať pracovať. Ušetríte veľa času a časom aj financií, spojených napríklad s neustálym tankovaním, keďže kolobežky sú poháňané elektrickou energiou. A jej počiatočná investícia sa vám pri častom používaní tiež vráti rýchlo.

Kolobežky sú praktické, najmä keď sa chystáte na dovolenku. Foto: datart.sk/Xiaomi

A ak sa s ňou vyberiete napríklad na dovolenku, nemusíte už riešiť požičiavanie kolobežiek alebo bicykla na mieste, budete ju mať vždy po ruke. Rovnako ušetríte čas aj peniaze a presúvanie sa medzi atrakciami v rámci mesta bude zase o čosi radostnejšie. Overte si však, ako je to s ich používaním vo vašej dovolenkovej lokalite.

Sú ekologickejšie ako autá

Sme realisti, nie je možné, aby teraz všetci ľudia vystúpili zo svojich áut a autobusov a vrhli sa na kolobežky, ale aj tých pár ľudí, ktorí nechajú svoje auto doma, ušetria životné prostredie. Jediné emisie, ktoré produkujú elektrické kolobežky, sa vytvárajú počas ich výroby. Keďže sú elektrické, počas používania už neprodukujú znečisťujúce látky, čím minimalizujú vašu uhlíkovú stopu. Čo neplatí v prípade, ak často chodíte napríklad sami v aute.

Sú pohodlné a skladné

Môžete namietať, že bývate od vášho pracoviska ďalej, ale aj tu elektrická kolobežka ponúka riešenie. Skráťte si cestu mestskou hromadnou dopravou napríklad na polovicu a zvyšok si plynulo odjazdite na kolobežke. V prípade, že bývate na dedine či vzdialenejšom meste a do práce jazdíte vlakom alebo autobusom, zložte ju a pribaľte si ju zo sebou a po vystúpení znova naskočte a jednoducho sa priblížte k práci alebo inému miestu stretnutia. Aj v kancelárii zaberie menej priestoru ako napríklad bicykel. Samozrejme, musíte myslieť na jej nabitie, ale je to také jednoduché ako s telefónom. A že vás chytí niekedy nečakane dážď? Žiaden problém. Výrobcovia kolobežiek na to mysleli a zabezpečili ich protišmykovou úpravou na stúpadle aj na kormidlách. Ale aj tak v nepriaznivom počasí zvýšte opatrnosť.

Kolobežka sa hodí na voľný čas aj do práce. Foto: datart.sk

Dostanete sa kdekoľvek

Jej veľkosť a možnosť flexibilného jazdenia bez zaseknutia sa v premávke vám umožňuje ísť kdekoľvek. Áno, avšak len s prihliadnutím na novým zákon, v rámci ktorého je dnes už používateľ akejkoľvek elektrickej kolobežky kategorizovaný ako vodič nemotorového vozidla, a teda preňho platia pravidlá cestnej premávky ako pre cyklistov. Má povinnosť jazdiť vpravo po cyklotrasách a v prípade, ak tie nie sú dostupné, tak po pravom okraji vozovky, prípadne po pravej krajnici (teda podobne ako cyklisti, len jednotlivo za sebou. To neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky, pozn. red.) My len dodáme, že ideálne s prilbou na hlave a s ochrannými a reflexnými prvkami.

Datart radí, ako si kolobežku vybrať a na čo pri kúpe myslieť Všímajte si najmä materiál, maximálnu rýchlosť, frekvenciu používania, terén, v ktorom sa budete pohybovať najčastejšie, a s tým súvisiacu výdrž batérie. „Najbežnejší materiál, z ktorého sa elektrokolobežky vyrábajú, je pevný, avšak ľahký dural (vhodný najmä, keď ju budete prenášať), hliník, ale výnimkou nie je ani ťažšia oceľ. Práve tieto materiály ponúkajú pevnosť a vysokú bezpečnosť.“



Prevažná väčšina elektrokolobežiek dovoľuje maximálnu rýchlosť približne 20 – 35 km/h, tie najvýkonnejšie až 50 km/h. „Keď plánujete s vašou kolobežkou jazdiť len po meste, stačia vám aj obyčajné kolieska, ale myslite na to, že pri zmene terénu, budete potrebovať väčšie a pevnejšie, rovnako ako aj výkon od 300 W vyššie.“ Pevnejšie kolieska nevyžadujú dofukovanie, na rozdiel od gumových. Tie však tlmia nárazy.



Dojazd kolobežky závisí od kapacity batérie, ktorou disponuje. Najčastejšie sa stretnete s 10 – 30-kilometrovou vzdialenosťou dojazdu, ale nájdete aj kolobežky s dojazdom 31 kilometrov a viac. Doba nabíjania samotnej batérie je pritom od 2 do 6 hodín. Myslite vždy aj na brzdy.

Trénujte rovnováhu

Špecialisti zo spoločnosti Datart tiež radia, aby ste sa ešte predtým, ako sa prvýkrát postavíte na elektrokolobežku, zamysleli nad svojou fyzickou zdatnosťou, ale aj váhou, ktorou na kolobežku nastúpite. Tiež z dôvodu nosnosti okolo 100 – 120 kg kolobežka nedovoľuje voziť dvoch pasažierov naraz. Rovnako je potrebné brať do úvahy aj závažie, ktoré si veziete napríklad v batohu, a kolobežku nepreťažovať.

Je úplne jasné, že všetky zdravotné výhody bežnej kolobežky tá elektrická neposkytne, ale vaše telo pracuje aj pri tejto jazde. Inak si kolobežkový „telocvik“, ako poznáme aj z detstva, môžete dopriať napríklad vtedy, keď sa vám vybije alebo si ju zabudnete nabiť (možné pri niektorých modeloch, pozn. red.).

Prvým benefitom je, že ste na čerstvom vzduchu. V porovnaní s behom, ak nie ste trénovaní, si ušetríte aj kĺby, pretože eliminujete otrasy zo zeme. A aj keď by sa vám mohlo zdať, že na kolobežke len stojíte a veziete sa, aj v tomto prípade potrebujete správny postoj, aby ste udržali balans. Hoci len v malom, ale predsa len, vašu chrbticu potešíte viac, ako keď len nonstop sedíte a váš chrbát je zaguľatený. Okrem zlepšenia rovnováhy, ktorú potom oceníte aj v iných oblastiach, môžete posilňovať aj tzv. zdvíhač hlavy. Keďže pri státí na nej by sme mali stáť vzpriamene a mať hlavu hore, prichádza k spevneniu korzetu a svalov v krčnej, hrudnej aj chrbtovej oblasti. Lepšie sa nám dýcha a tak doprajeme vzduch nielen hlave, ale aj pľúcam.

Pri jazde nezabudnite na bezpečnosť. Foto: datart.sk

Objavte nové možnosti

Keď chodíte do práce autobusom alebo autom, poznáte už všetky trasy a pravdepodobne chodíte každý deň tou istou. Ak sa však na cestu vydáte kolobežkou, môžete objaviť nepoznané cyklochodníky či cesty. Možno objavíte aj nejaké nové zákutia svojho mesta, pozdravíte sa s ľuďmi, pripoja sa k vám priatelia či kolegovia.

Nebráňte sa ani novým technológiám. Niektoré modely elektrických kolobežiek dovoľujú aj prepojenie s mobilným telefónom pomocou Bluetooth, a tak si môžete naplánovať cestu, sledovať počet odjazdených kilometrov a podobne.

Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Datart.