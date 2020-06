TASR

Dnes o 10:06 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní F1: Hamilton sa zúčastnil demonštrácie proti rasizmu: Verí, že zmena príde

Britský pilot F1 Lewis Hamilton sa zúčastnil demonštrácie proti rasizmu v Londýne.

Lewis Hamilton — Foto: TASR/AP

Londýn 22. júna (TASR) - Britský pilot F1 Lewis Hamilton sa zúčastnil demonštrácie proti rasizmu v Londýne. Tridsaťpäťročný úradujúci majster sveta zavesil na Instagram fotografiu, na ktorej je s transparentom s nápisom „Black Lives Matter“.

Vyjadril tak podporu Georgeovi Floydovi, ktorý zomrel pri zatýkaní v Minneapolise. „Som presvedčený, že príde zmena, ale teraz ešte nemôžeme prestať. Pokračujte,“ napísal pilot Mercedesu.

Hamilton už predtým vyhlásil, že chce založiť komisiu, ktorá by priniesla motošportu väčšiu rasovú rôznorodosť. V súčasnosti je jediný pretekár tmavej farby pleti v seriáli. Jeho komisia by mala za cieľ pritiahnuť k motošportu viac mladých ľudí iných rás. Nielen do kokpitov, ale aj k vedeckému a inžinierskemu zázemiu. Informovala agentúra dpa.