Monika Hanigovská

Dnes o 10:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Trojnásobná mamička Zuzana Kanócz sa úprimne vyznala: Za jej slová jej mnohé ženy teraz ďakujú

Povedala to tak, ako to je. Známa herečka sa priznala, že vychovávať deti je náročné, pričom úprimne obdivuje mamy, ktoré sa starajú o niekoľko ratolestí.

Zuzana Kanócz priznáva, že byť mamičkou nie je jednoduché. — Foto: Instagram/zuzkakanocz

BRATISLAVA 22. júna – Herečka Zuzana Kanócz s partnerom Jurajom Lojom vychováva tri ratolesti. Trojnásobná mamička pritom patrila k najobsadzovanejším herečkám na Slovensku, teraz sa však venuje najmä svojej rodine.

Nedávno sa verejne vyznala, že s deťmi je to aj náročné, pričom v takých chvíľach, sa netvári ako dokonalá mamička, ktorá má dokonalé deti v dokonalom svete. Mnohé mamičky sa v jej úprimných slovách doslova našli.

Nevie sa dočkať, keď jej deti budú samostatné

„Mami, ty máš veľmi veľké brucho! Dúfam, že nebudeš mať ďalšie dieťa! Áno, dobre som sa najedla a detská úprimnosť siaha až tam hore k hviezdam,“ prezradila Zuzana Kanócz, ako to v ich domácnosti vyzerá, pričom od detskej úprimnosti sa „odrazila“ ešte viac.

„Pravdupovediac, bohate mi stačia tri. A úprimne, obdivujem všetky mamy, ktoré majú viac detí, a tiež sa priznávam, že sa teším, keď budú moje všetky deti samostatné,“ dodala herečka.

Nepopiera, že starať sa o deti je náročné

Herečka vyratúva, čo všetko rodičom časom „odpadne“, a zároveň prezrádza, čo ju dokáže vytočiť. „Nebude treba umývať, prebaľovať, dvíhať, obliekať, utierať, kojiť (aj keď to nadovšetko milujem), behať, baliť, atď. A veta, že malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti, na mňa nezaberá, skôr ma už aj vytáča, keď mi to niekto šplechne do tváre.“

Dodáva, že nehovorí o starostiach, ale o fyzickej (aj psychickej) námahe, ktorú denne pri malých deťoch človek zažíva, „lebo fakt je ten, že okolo malých detí sa človek strašne veľa namaká.“

Po rokoch začína cítiť vyčerpanie

Zuzana Kanócz si však uvedomuje, že s dcérou zažíva najkrajšie obdobie. „Takže, teraz siedmym rokom už naozaj začínam cítiť maximálnu vyčerpanosť. A keď Leyla je teraz v tom najrozkošnejšom veku, a niekoľkokrát do dňa sa z nej rozplývam, aj tak je pravda tá, že je to najnáročnejšie obdobie od jej narodenia. Určite nie som jediná, ale určite sú aj také, ktoré to zvládate ľavou zadnou,“ zakončuje svoj mamičkovský postreh na sociálnej sieti takýmto zamyslením.

Mnohé mamičky sa v jej slovách doslovne našli. „Máte môj absolútny obdiv. Ja mám jedno a cítim rovnaký pocit. Krásny i vyčerpávajúci zároveň. Tu by som chcela len poznamenať, že každá matka nech ma toľko, koľko zvládne. A žiadna nech nie je horšia, lepšia. Lebo každá matka je iná. A tak to ma byť,“ reagovala na jej slová iná mamička.

„Taktiež musím súhlasiť, mám syna 4 roky a dcérka 1 rok a občas som hotová. Milujem ich nadovšetko, ale milujem aj to, keď už večer spia a mam aspoň čas si pozrieť na hodinku televízor a zrelaxovať. Som unavená ako nikdy, ale nedokážem ísť hneď spať,“ pridala sa ďalšia.