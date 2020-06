TASR

Real zdolal San Sebastian a vedie ligu, Celta Vigo nadelila Alavesu poltucet

Futbalisti Realu Madrid sa prebojovali na čelo poradia najvyššej španielskej súťaže.

Na snímke druhý sprava francúzsky útočník Realu Karim Benzema oslavuje svoj gól proti San Sebastianu — Foto: TASR/AP

Madrid 22. júna (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa prebojovali na čelo poradia najvyššej španielskej súťaže. V nedeľnom stretnutí 30. kola vyhrali na pôde Realu Sociedad San Sebastian 2:1, v tabuľke majú rovnaký počet 65 bodov ako obhajca titulu FC Barcelona, no disponujú lepšou bilanciou vzájomných zápasov.

Domáci držali s favoritom krok až do druhého polčasu, potom však v 50. minúte Junior Vinicius pri prieniku do šestnástky spadol a hlavný rozhodca po konzultácii s VAR nariadil jedenástku. Sergio Ramos ju bezpečne premenil, no vzápätí musel pre zranenie opustiť hraciu plochu.

V 70. minúte poslal hostí do dvojgólového vedenia Karim Benzema. Jeho zásah, ktorý odobril VAR, sa ukázal ako víťazný, keď v 83. minúte skorigoval Mikel Merino. Real zvíťazil aj v treťom zápase po reštarte súťaže. Naopak, Real Sociedad ešte nevyhral.

Šesť gólov v sieti Alavesu

Celta Vigo zvíťazila Deportivom Alaves 6:0. Domáci „vybavili“ súpera už v prvom polčase, keď strelili štyri góly. Najprv v 14. minúte otvoril skóre Jeison Murillo, Iago Aspas premenil jedenástku a vylúčenie Martina Aguirregabiriu potrestal v závere polčasu dvoma gólmi v rozmedzí minúty Rafinha.

V závere duelu premenil druhý pokutový kop Nolito, ktorý sa do Celty Vigo vrátil po štyroch rokoch a demontáž Alavesu dokonal Santi Mina. Celta Vigo sa vďaka trom bodom vzdialila pásmu zostupu, posunula sa na šestnáste miesto v tabuľke a pred osemnástou Mallorcou má štvorbodový náskok.

Valencia na svojom ihrisku zdolala Osasunu 2:0 a naplno bodovala po troch zápasoch. Naopak, Osasuna nezvíťazila tretíkrát za sebou.