Stávkové kancelárie sa stále tešia veľkej obľube

Pandémia koronavírusu sa podpísala pod výrazné zmeny v správaní Slovákov, obľúbenosť stávkových kancelárii však stále neklesá. Prečo je tento typ hazardu medzi Slovákmi tak obľúbený?

Hazardné hry sa tešia veľkej obľube už od nepamäti. Každý z nás má niekde vo vnútri zakorenenú túžbu vyhrávať a riskovať, ktorá je úzko spätá s vylučovaním rozličných hormónov - adrenalínu, endorfínov, no najmä u mužov testosterónu. Tieto hormóny v človeku vzbudzujú rozličné špecifické pocity, ktoré sa dajú vyvolať len určitými aktivitami. Napríklad riskovaním a hazardovaním. Je všeobecne známe, že hazardné hry či stávkové kancelárie sú naviac spojené aj s možnosťou nemalej finančnej výhry, ktorá je pre mnohých práve tým veľkým lákadlom.

Záplava testosterónu po výhre

Americkí vedci z Národného centra pre biotechnologické informácie vo svojich výskumoch už pred rokmi napríklad zistili to, že ak existuje pri nejakej hre možnosť, že vyhráme alebo prehráme, mali víťazi, muži, výrazne vyššiu hladinu testosterónu než tí, čo prehrali. A v ďalšom výskume prišli na to, že keď muži sledujú, či už doma alebo priamo v dejisku, nejaký svoj obľúbený športový tím a práve ten zvíťazí, aj oni ako diváci môžu dosiahnuť také isté zvýšenie testosterónu ako samotní hráči. A práve jeho zvýšenie potom následne zapríčiní to, že budú chcieť tento pocit zažiť opäť. Pritom nemusíte mínať vysoké čiastky, ten „vzrušujúci pocit z hry“ zažijete aj vtedy, keď na svoj tím vsadíte hoci len 5 eur.

Aj z tohto dôvodu preto mnohí Slováci obľubujúci hazard prechádzajú práve na stávkovanie. Klasické hazardné hry, ktoré je možné hrať v kasínach, totiž mnohých odrádzajú. Hazard je úzko spojený s rizikom závislosti, nehovoriac o tom, že hazardné hry sú častokrát umelo manipulované tak, aby bola šanca vyhrať minimálna. Stávkovanie je na rozdiel od hazardných hier postavené na reálnych udalostiach a výhra stávky tak nie je len čistou náhodou, ale dá sa ovplyvniť aj znalosťami danej problematiky. Stávky na šport si totiž vyžadujú isté zručnosti. Áno, môžete mať aj kus šťastia, ale tí skúsení vám povedia, že je to najmä o znalosti daného športu, kondície jednotlivých tímov, aktuálnych okolností a podobne. A niekedy je dobré vyznať sa aj v stratégii. A aj preto sú stávkové kancelárie stále také obľúbené.

Náročnejší zákazníci

No ako každé iné odvetvie, aj stávkovanie sa posúva dopredu. A s príchodom nových technológií sa aj zákazník stávkovania stáva náročnejším. S nadsázkou by sa dalo povedať, že s výberom stávkovej kancelárie je to ako s výberom partnera, musíte byť spokojní s tým, komu zverujete svoje peniaze. Najlepšie stávkové kancelárie si to uvedomujú, a preto dnes venujú osobitnú pozornosť starostlivosti o zákazníkov, zavádzajú rôzne novinky a nové možnosti. Stále vyhľadávanejšími sú dnes aj live stávky počas živých vysielaní.

A aj keď štatistiky stále ukazujú, že najobľúbenejším športom pre túto komunitu je stále futbal, stávkové kancelárie v dnešnej dobe ponúkajú možnosť stávkovania v najrozličnejších športových odvetviach a tiež aj iných spoločenských, nešportových, udalostiach.

Pod ochranou zákona

Činnosť stávkových kancelárií je však pod prísnym dohľadom štátnych orgánov, ktoré neustále prispôsobujú zákony tak, aby bolo stávkovanie čo najbezpečnejšie. Pre spoločnosti, ale najmä samotných zákazníkov. Zákon o hazardných hrách, ktorý pred časom prešiel zmenami, jasne definuje, čo je hazardnou hrou a aké pravidlá treba dodržiavať pri činnostiach, ktoré sú v tomto prípade označované ako stávkové hry. Jednou z najpotrebnejších regulácií je tá ohľadne veku ľudí, ktorí sa rozhodnú stávkovať. Stávkovanie je na Slovensku dovolené len osobám starším ako 18 rokov, čo pomáha v prevencii pred vznikom závislostí.

Prísna regulácia stávkových kancelárií je však pre stávkujúcich aj istým benefitom. Vďaka mnohým zákonom upravujúcim činnosť stávkových kancelárií je stávkovanie bezpečné a férové pre každého. Pomerne bezpečný hazard a vidina slušného zisku v prípade výhry tak stále láka Slovákov, aby na stávkovanie nezanevreli ani v dnešnej neľahkej dobe.