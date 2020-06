TASR

Dnes o 15:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní No Name predstavila koncertný klip ku skladbe Ži... a nech žít

Skupina No Name predstavila nový klip ku skladbe Ži... a nech žít, ktorý je ohliadnutím sa za minulým rokom.

Ilustračné foto. — Foto: YOutube/ Noname official

Bratislava 21. júna (TASR) – Skupina No Name predstavila nový klip ku skladbe Ži... a nech žít, ktorý je ohliadnutím sa za minulým rokom.

Festivaly zužitkovali v klipe

Úspešní Košičania hrali na mnohých festivaloch vrátane Vizovického Trnkobraní či Hrady CZ a tento zážitok zhmotnili v tomto klipe. Réžie sa ujal Vojta Paleček, ktorý pre kapelu nakrútil aj video z minuloročného akustického turné. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

„Skladbu Ži... a nech žít sme do kapelovej podoby upravili najmä pre festivaly, kde to môžeme hrať v plnej paľbe. Festivalová sezóna je určite jeden z vrcholov roka pre každú úspešnú kapelu, zvlášť ak patríte medzi hlavných festivalových hostí. Okrem toho sa nás mnoho fanúšikov pýta, ako to vyzerá z nášho pohľadu z pódia. Preto sme si ešte v roku 2019 povedali, že to, čo zažívame na pódiách, zvečníme v klipe. Toto video je jedinečné v tom, že každý jeho divák má na chvíľu možnosť byť s nami na pódiu a zažiť, aspoň na pár chvíľ, aké to je hrať pre desaťtisíce ľudí pod pódiom,“ uviedol pre médiá líder skupiny Igor Timko.

Inšpriovaná stým výročím založenia Československa

Pieseň Ži... a nech žít je inšpirovaná stým výročím založenia Československa a Igor Timko ju otextoval a naspieval po slovensky aj po česky. „Pieseň Ži... a nech žít sme v rámci 30. výročia Sametovej revolúcie zaradili do repertoáru a hrali ju celé leto," doplnil Timko.

Všetci členovia kapely sa už tešia na živé hranie. Tento rok sa koncertná sezóna pre koronakrízu posunula.

No Name predstavia nový album na budúci rok k 25. výročiu kapely. Koncertné leto odštartujú Timkovci 10. júla na hrade Loket v Českej republike, pokračuje 17. júla v Brne, 24. júla v Hradci Králové a 31. júla v Prahe.

Ži... a nech žít klip: