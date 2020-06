Prvých sto dní má nová vláda podľa Matoviča na rozbehnutie. Nekritizuje sa, tvrdí

TASR

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič. — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 21. júna (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) chce nechať hodnotenie svojich prvých 100 dní v úrade na ľudí. V súvislosti s plnením predvolebných sľubov predpokladá, že na jeseň by mohli predložiť aj návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Prvých sto dní sa podľa Matoviča nekritizuje

„Prvých sto dní sa novej vláde dáva na to, aby sa rozbehla, nekritizuje sa,“ poznamenal Matovič s tým, že v úvode vládnutia sa musel kabinet vyrovnať s pandémiou. V tejto súvislosti poznamenal, že v počte úmrtí aj zvládaní situácie po zdravotnej stránke je Slovensko jednotkou vo svete.

Matovič dodal, že je rád, že sa OĽaNO podarilo splniť sľub spred volieb a implementovať otázky z predvolebnej ankety do koaličnej zmluvy. Deklaroval, že ich postupne budú napĺňať.

Jedným z predvolebných sľubov jeho hnutia bolo zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov. Podotkol, že názory na zákon sú rôzne. Niektorí podľa neho hovoria aj o tom, že by sa ľudia po jeho zavedení mohli báť ísť do politiky. „Diskutujeme. Predpokladáme, že na jeseň predložíme riešenie,“ povedal premiér.

Je za zmenu systému

Matovič podľa vlastných slov zastáva názor, aby sa v tejto súvislosti zmenil celkový systém fungovania, aby sa do budúcna predišlo zneužívaniu právomocí na osobné obohatenie sa v prípade nástupu nečestného človeka do funkcie. „Buď sa spoľahnete na to, že dosadíte kvalitných ľudí, alebo zmeníte systém,“ podotkol s tým, že on zastáva zmenu systému.

V súvislosti s obsadzovaním pozícií prednostov okresných úradov hnutím OĽaNO opätovne zdôraznil, že tieto spadajú pod rezort vnútra, teda je OĽaNO za ne zodpovedné. Poukázal aj na koaličnú zmluvu, ktorá hovorí, že každý rezort je zodpovedný za všetky organizácie, ktoré pod neho spadajú.

Záborskej iniciatívu zmeny interupčného zákona považuje za kultivovanú

Na adresu legislatívnej iniciatívy poslankyne Anny Záborskej (klub OĽaNO) v súvislosti so zmenou interrupčného zákona uviedol, že je to kultivovaná zmena.

Zdôraznil, že návrh má pomôcť tehotným matkám. Dohoda na zatvorení obchodov počas nedele v koalícii podľa jeho slov zatiaľ nie je. Pripustil, že existuje možnosť, ako návrh presadiť aj bez dohody v koalícii. Zdôraznil však, že počas pandémie boli obchody zatvorené pre dezinfekciu, a nie z náboženských či podobných dôvodov.