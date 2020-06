TASR

Lewandowski zlomil bundesligový rekord. Pekarík pre zranenie nedohral

Poľský futbalista Robert Lewandowski (na snímke) oslavuje gól. — Foto: TASR/AP

Mníchov 20. júna (TASR) - Poľský futbalista Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov zlomil nemecký ligový rekord v počte gólov medzi legionármi. V sobotnom predposlednom 33. kole najvyššej súťaže sa proti Freiburgu (3:1) presadil dvakrát a na konte má 33 presných zásahov v 30 zápasoch.

Predchádzajúce maximum dosiahol Pierre-Emerick Aubameyang, ktorý v sezóne 2016/2017 za Borussiu Dortmund strelil 31 gólov. Celkový rekordér v počte bundesligových zásahov je Gerd Müller, ten v ročníku 1971/1972 skóroval až 40-krát.

Lewandowski mal prsty aj v prvom góle Bayernu, keď v 15. minúte prihral do druhej vlny Joshuovi Kimmichovi a ten zamieril presne. „Robert bol dnes pri všetkých troch našich góloch a podal výborný výkon,“ pochválil svojho zverenca tréner Hansi Flick.

Ďalší rekord dosiahol aj Bayern, keď si pripísal pätnáste víťazstvo za sebou. „Dôležitá je sebadôvera a keď ju podčiarknete víťazstvami, je to plus. Dúfam, že nám to vydrží čo najdlhšie a budeme z toho ťažiť aj v auguste v Lige majstrov,“ povedal Flick podľa agentúry AFP.