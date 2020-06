TASR

Slovan zdolal Žilinu a obhájil majstrovský titul. Kozák: „Niečo malé hráčom dovolím"

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava získali rekordný desiaty majstrovský titul v ére samostatnosti. Zabezpečilo im ho sobotňajšie víťazstvo na ihrisku MŠK Žilina 3:2 v 2. kole

Futbalisti ŠK Slovana Bratislava sa tešia zo zisku desiateho majstrovského titulu v ére samostatnosti po zápase 2. kola nadstavby futbalovej Fortuna ligy 2019/2020. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 20. júna (TASR) - Desiaty titul majstra Slovenska v ére samostatnosti futbalistom Slovana Bratislava chutí, ale osláviť naplno ho ešte nemôžu. V nedeľu ich totiž čaká trénin. Tréner Ján Kozák ml. svojim zverencom niečo málo dopraje. Samotní hráči však vedia, že oslavovať budú až neskôr, pretože ich okrem ranného trégningu už v utorok čaká semifinálový odvetný zápas v Slovenskom pohári.

Mladé družstvo Žiliny bolo dravé

Triumf Slovana na ihrisku Žiliny 3:2 v 2. kole nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige sa nerodil ľahko, pretože domáca omladina hrala bez rešpektu. „Verili sme, že zvíťazíme. Ale vedeli sme, že Žilina má dravé a mladé mužstvo, o čom sme sa presvedčili. Ale napokon sme to zvládli,“ povedal Dávid Strelec.

Devätnásťročný zakončovateľ oslavoval titul aj vlani, no tento mu chutil viac. Do hry sa v tejto sezóne dostával častejšie: „Bol som dlho zranený, takže to nebolo ono, ale hral som viac ako vlani a za to som rád. Emócie po zisku titulu sú podobné ako predtým, užívam si to.“

Počas prestávky sa nikto neflákal

Strelec vyzdvihol výkony Slovana po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu. Počas nej pristupoval každý hráč ku svojim povinnostiam zodpovedne: „Počas prestávky každý trénoval naplno, nikto sa neflákal, myslím si, že sa to aj ukázalo.“

Hráčov staronového majstra po triumfe v Žiline nemohli podporiť fanúšikovia, čo Strelec ľutoval: "Žiaľ, situácia je taká, aká je, diváci na futbale jednoducho chýbajú."

O tom, že Žilinčania Slovanu nepredali kožu lacno, svedčia aj slová Erika Daniela. Krídelník Slovana odohral celých 90 minút a bol veľmi aktívny: „Žilina hrala dobrý futbal, ale my sme potrestali ich chyby. Na to sme sa pripravovali. Nemôžem povedať, že sme ich vyučovali. Hrali kvalitný futbal a my rešpektujeme každého súpera. Aj keď teraz máme trinásťbodový náskok a istotu titulu, tak nás čakajú ťažké zápasy až do konca. Liga bola vždy ťažká.“

Oslavy si musia Bratislavčania nechať na neskôr. Hoci Daniel a Strelec po zápase uviedli, že si zatiaľ žiadne neprichystali, vo vyjadreniach boli opatrní. Čakali na odobrenie kouča, ten im na pozápasovej tlačovke odkázal: „Zažil som takúto situáciu ako hráč, preto chápem, ako sa cítia. Možno im niečo malé povolím, ale ráno majú tréning, a preto ich chcem mať všetkých pokope tak, ako sa patrí. Takže oslavy budeme korigovať.“