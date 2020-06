TASR

Najprv dlhé sucho. Teraz daždivé počasie začína spôsobovať poľnohospodárom starosti

Súčasné daždivé počasie už začína spôsobovať našim poľnohospodárom starosti.

Bratislava 20. júna (TASR) - Súčasné daždivé počasie už začína spôsobovať našim poľnohospodárom starosti. Uviedla to pre hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) TASR Jana Holéciová.

Vlahy je podľa nej momentálne dostatok na celom území Slovenska. Minulý týždeň podľa SHMÚ spadlo od 20 do 50 milimetrov (mm) zrážok, najviac v okolí Lučenca a lokálne aj na Podunajskej nížine, kde to bolo až 100 mm.

Po suchu silné dažde

„Daždivé počasie po intenzívnom jarnom suchu na jednej strane prospelo plodinám, na druhej strane však dlhotrvajúce zrážky už momentálne bránia poľnohospodárom v prácach na poli. Pestovatelia nemôžu porasty ošetrovať, keďže do premočenej pôdy sa nedá vstúpiť so strojmi,“ spresnila.

Upozornila, že dlhotrvajúci dážď dokonca v regiónoch znemožňuje kosiť krmoviny, čo môže mať priamy vplyv aj na vyplácanie podpôr v poľnohospodárstve. Ak chcú totiž poľnohospodári poberať podpory, musia podľa nariadenia vlády 342 z roku 2014 trvalé trávne porasty do presne určených termínov pokosiť alebo spásť zvieratami. Prvý termín kosenia pre všetky trvalé trávne porasty v oblastiach do 400 metrov nadmorskej výšky je do 22. júna 2020.

Posunutie termínu

Zdôraznila, že niektorí poľnohospodári tento termín práve pre dážď reálne nebudú vedieť dodržať, za čo im hrozia sankcie. „Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o posunutie termínu pre prvú kosbu alebo pastvu, respektíve o určenie, akým spôsobom má poľnohospodár počas intenzívnych dažďov postupovať," dodala Holéciová.