TASR

Dnes o 15:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kollár avizoval sociálny balík dôchodcom. Raši trvá na 13. dôchodkoch

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) skonštatoval, že na vyplatenie 13. dôchodkov asi ťažko nájdu financie v štátnom rozpočte aj vzhľadom na koronakrízu.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) skonštatoval, že na vyplatenie 13. dôchodkov asi ťažko nájdu financie v štátnom rozpočte aj vzhľadom na koronakrízu.

Dodal, že v koalícii pripravujú sociálny balík pre dôchodcov, dostať majú o sto percent vyšší 13. dôchodok než vlani, ako aj ďalšie výhody. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poslanec Richard Raši (Smer-SD) reagoval tým, že ak vláda nájde financie na takýto balík, mala by nájsť aj financie na vyplácanie 13. dôchodkov.

Aj iné výhody

„Je pravdou, že teraz na to nie sú peniaze, vieme to nahradiť,“uviedol Kollár na adresu 13. dôchodkov. Priblížil, že pripravovaný sociálny balíček bude pre všetkých dôchodcov a okrem vyššieho 13. dôchodku by mali mať aj výhody, ako napríklad lieky zadarmo, aby za ne nemuseli doplácať a iné výhody. Tvrdí, že to bude pre nich výhodnejšie a verí, že v budúcom roku sa nájdu financie na vyplácanie 13. dôchodkov.

Raši deklaroval, že Kollára budú naďalej podporovať v snahe presadiť vyplácanie 13. dôchodkov. Zdôraznil, že financie pôjdu tým najzraniteľnejším. Tvrdí, že aj podľa odborníkov by seniori tieto prostriedky následne minuli, čím by sa dostali späť do ekonomiky.

Ekonomicky to podľa Rašiho nezvládli

V súvislosti so zvládaním pandémie nového koronavírusu sa obaja zhodli, že svet na to nebol pripravený a že ju Slovensko zvládlo dobre. Raši vidí paradox v tom, že kým po zdravotníckej stránke Slovensko krízu zvládlo, po ekonomickej stránke šlo o nezvládnutie situácie súčasnou vládou. V prvej fáze pomoci by preferoval plošné vyplácanie. „My už ani nemusíme kritizovať rozsah, tempo pomoci, robia to za nás ekonómovia a odborníci,“ poznamenal.

Kollár reagoval tým, že pri plošnej pomoci by ľuďom po predchádzajúcej vláde mohli poslať akurát dlhy. „Na účtoch peniaze neboli a vy to dobre viete,“ tvrdí s tým, že použiť museli nezrealizované eurofondy, na čo bol najskôr potrebný súhlas EÚ.

Nie je to funkcia, je to len robota

Šéf parlamentu sa vyjadril aj k nominácii Petry Krištúfkovej na funkciu splonocnenkyne vlády pre rodinu. Nepovažuje to za rodinkárstvo, pretože Krištúfková sa podľa jeho slov dlhodobo venuje sociálnej a rodinnej politike. Dodal, že stála za všetkými sociálnymi návrhmi hnutia. Zdôraznil, že jej nová funkcia nie je platená. „To nie je funkcia, to je len robota,“ dodal.

V súvislosti s predložením zmien v oblasti interrupcií do parlamentu sa Raši s Kollárom zhodli, že na to nie je najlepší čas. „Teraz je nešťastné vyťahovať kultúrno-etické témy, pretože toto nás rozdelí,“ poznamenal Kollár. Dodal, že návrh poslankyne Anny Záborskej (klub OĽaNO) prešiel koalíciou, pretože má pomáhať ženám a výkon interrupcie zásadne neobmedzuje. Raši zdôraznil potrebu pomoci ženám a zabezpečenia dostatočného času na to, aby sa o zákroku rozhodli.