TASR

Dnes o 10:52 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hrabko: Lokálne sa opatrenia proti koronavírisu môžu sprísňovať aj u nás

Je veľmi pravdepodobné, že v priebehu leta bude na Slovensku dochádzať k zavlečeniu koronavírusovej nákazy zo zahraničia a na lokálnej a regionálnej úrovni sa dajú očakávať sprísnené opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/ Erika Ďurčová

Bratislava 20. júna (TASR) – Je veľmi pravdepodobné, že v priebehu leta bude na Slovensku dochádzať k zavlečeniu koronavírusovej nákazy zo zahraničia a na lokálnej a regionálnej úrovni sa dajú očakávať sprísnené opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19. V diskusii na Tablet.TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Lokálne opatrenia

„Vidíme to v iných krajinách, kde sa situácia zhoršuje. Napríklad, ak je to nevyhnutné, znovu zatvárajú školy. Ale väčšinou sa to už nerobí celoštátne, ale iba v postihnutých regiónoch," povedal. „Vidíme to v Číne, Nemecku aj iných krajinách. Nebude žiadnym prekvapením, ak sa to stane aj u nás, ale zrejme sa to už tiež nebude týkať celej krajiny,“ dodal.

Karanténa nefunguje

Podľa Hrabka vláda postupovala v boji s pandémiou úspešne, nevytvorila však dostatočne efektívny mechanizmus proti spätnému zavlečeniu vírusu na Slovensko. „Je to už priveľmi veľmi otvorené, kontrola na hraniciach nie je žiadna. Poznáme prípady z nedávnej minulosti, keď sa ľudia vrátili zo zahraničia a mali nový koronavírus. Reálne nefunguje karanténa, dokonca ani elektronická. Mnohí ľudia jednoducho dobrovoľne doma neostanú,“ povedal.