TASR

Dnes o 09:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Benčičová hladko zdolala Schmiedlovú. Vo finále nastúpi proti Kužmovej

Najvyššie nasadená švajčiarska tenistka Belinda Benčičová a Slovenka Viktória Kužmová si zahrajú finále dvojhry žien na turnaji Bratislava Open.

Na snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová v 1. kole dvojhry žien proti krajanke Romane Čisovskej na turnaji Bratislava Open. — Foto: TASR/ Pavel Neubauer

Bratislava 19. júna (TASR) - Najvyššie nasadená švajčiarska tenistka Belinda Benčičová a Slovenka Viktória Kužmová si zahrajú finále dvojhry žien na turnaji Bratislava Open. Kužmová v prvom stretnutí piatkového semifinále zdolala Rusku Annu Blinkovovú 7:6 (2), 4:6, 6:0, Benčičová potom vyradila Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovú hladko 6:1, 6:0.

Kužmová i Blinkovová v úvodnom sete štyrikrát stratili svoje podanie, v tajbrejku uspela Kužmová jednoznačne 7:2. O osude druhého dejstva sa rozhodlo v deviatom geme, v ktorom Blinkovová prerazila servis súperky, v nasledujúcej hre pri vlastnom podaní premenila hneď prvý setbal. V treťom sete už dominovala slovenská singlová jednotka a Ruske, ktorá vo svetovom rebríčku WTA figuruje o 21 miest vyššie, uštedrila "kanára".

„Bol to veľmi ťažký zápas, nič iné som nečakala, aj predchádzajúce zápasy s Aničkou boli naozaj veľmi ťažké. Berieme to tak, že sme ešte v príprave pred tými turnajmi, ktoré by sa nakoniec mali začať. Som rada, že som si mohla zahrať taký dobrý zápas. Bolo to o úplných drobnostiach. Každým takýmto zápasom sa cítim lepšie a lepšie. Verím, že v sobotu si takisto zahrám veľmi dobrý zápas,“ povedala turnajová trojka Kužmová.

Druhé semifinále malo jasnejší priebeh. Svetová osmička zo Švajčiarska trikrát zobrala domácej hráčke servis a úvodné dejstvo zavŕšila hneď pri prvom setbale. V suverénnom výkone nepoľavila ani v ďalšom sete, Schmiedlovú dokonca vyprevadila s "kanárom". „Hrala som celkom dobre, určite je to pre mňa pozitívne. Podmienky mi vyhovovali, bolo to rýchle, ale určite som čakala trojsetový alebo nejaký dlhý zápas,“ povedala Benčičová, na ktorú vzápätí čakalo aj deblové vystúpenie.