Fortuna liga: Slovan môže v Žiline osláviť titul, v Nitre bolo rušno

Situácia spred roka sa môže zopakovať a futbalisti Slovana Bratislava môžu v Žiline osláviť ďalší majstrovský titul.

Bratislava 19. júna (TASR) - Situácia spred roka sa môže zopakovať a futbalisti Slovana Bratislava môžu v Žiline osláviť ďalší majstrovský titul. V sobotňajšom šlágri 2. kola nadstavby Fortuna ligy 2019/2020 pod Dubňom môžu „belasí“ získať jubilejný desiaty titul v ére samostatnosti, stačí im na to remíza.

Mužstvo trénera Jána Kozáka má pred „šošonmi“ desaťbodový náskok a účasť v novom ročníku Ligy majstrov si môže definitívne vybojovať už tri kolá pred koncom nadstavby, ktorú skrátili pre pandémiu koronavírusu.

Stretnutie najúspešnejších klubov

V sobotu sa stretnú najúspešnejšie kluby novodobej histórie slovenského futbalu. Žilina má na konte sedem majstrovských titulov. Počas vynútenej prestávky výrazne obmenila káder, v ktorom hrajú prím mladíci. Po reštarte dokázala doma zdolať Trnavu 2:1, Slovan na Tehelnom poli zvíťazil nad Ružomberkom 1:0. Cez týždeň Slovan opäť v domácom prostredí v prvom semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu zdolal Zlaté Moravce 4:1 a dobre sa naladil na sobotu.

„Myslím si, že zápas počas týždňa môže pre nás v istom zmysle predstavovať výhodu. Pauza bola skutočne dlhá a každý zápas je plus. Navyše máme široký káder, každý hráč má svoju kvalitu. Preto budeme na sobotu určite dobre pripravení. Žilina prešla výrazným zmenami, je tam veľa mladíkov. Mladí hráči sú vždy behaví, očakávam, že sa nás budú snažiť napádať a budú agresívni. Na druhej strane, my sme vďaka víťazstvám na dobrej vlne, máme už skúsené mužstvo a kvalitných hráčov. Na zápas sa zodpovedne pripravíme a keď každý z nás podá optimálny výkon, tak nemám obavy o výsledok," povedal v rozhovore pre web ŠK jeho odchovanec Lukáš Pauschek.

Téma oslavy v Žiline nerezonuje

Na margo zopakovania minuloročných majstrovských osláv práve v Žiline dodal: „Táto téma zatiaľ v kabíne veľmi nerezonuje. Samozrejme, určite máme niekde v podvedomí, že už v sobotu môžeme dosiahnuť definitívu. Do každého zápasu však ideme s cieľom vyhrať a nebolo by správne teraz myslieť na nejakú matematiku a kalkulovať s remízou. Verím, že uspejeme a už v sobotu spečatíme majstrovské ambície. Pre nás sa tým však nič nezmení. Máme svoje ciele, aj naďalej pôjdeme v každom stretnutí za víťazstvom a naplno.“

Ďalšie dva súboje v skupine o titul sa budú hrať v nedeľu, Michalovce hostia Ružomberok a Trnava privíta Dunajskú Stredu. Zverenci nemeckého trénera Bernda Storcka cez týždeň v semifinále SP v MOL Aréne remizovali s Ružomberkom 1:1. V nedeľu im bod definitívne zabezpečí účasť v pohárovej Európe.

V Nitre bolo rušno

V skupine o udržanie hostí v sobotu predposledná Nitra Senicu a zúfalo potrebuje bodovať, keďže pred posledným Pohroním má stále iba trojbodový náskok. Pod Zoborom bolo v týchto dňoch rušno.

Po prehre v derby v 1. kole v Zlatých Moravciach (1:2) musela v stredu podľa MY Nitrianske noviny zasahovať na štadióne polícia po potýčke medzi slovenskými a ukrajinskými funkcionármi. O deň neskôr po rozhodnutí ukrajinských akcionárov predčasne skončili v tíme lídri, 35-ročný kapitán Pavol Farkaš a 38-ročný brankár Martin Kuciak.

„Nemám k tomu čo viac povedať, nechcem komentovať ani smerovanie klubu. Pravda, rozlúčku som si predstavoval inak, že sa korektne rozídeme a dostanem aspoň nejaký dres alebo kyticu, ale asi to bolo iba zbožné prianie. Nechcem teraz nijako vyplakávať. Nitre naďalej držím palce, už len históriou a akadémiou určite patrí do ligy. Verím, že sa chalani zachránia a futbal v Nitre bude na takých priečkach, aké si zaslúži," povedal Farkaš pre MY Nitrianske noviny.