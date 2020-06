Michaela Mäsiarová

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Príroda víťazí! Vlky sa znova vracajú do českého pohraničia

Vrásky na čele však táto informácia spôsobila najmä chovateľom oviec.

Ilustračné foto — Foto: Pixabay.com/Rain Carnation

PRAHA 23. júna - Vlci. Majestátne a hrdé tvory, ktoré žijú prevažne na severnej pologuli. Počas posledných stáročí sa však ľudstvo vo väčšine Európy takmer postaralo o ich vyhubenie. Na území našich českých susedov sa začali vlci znova - tu a tam - objavovať až v posledných rokoch.

Podľa aktuálnych odhadov ich v Česku je od 50 do 80. Ako uvádza dokument Českej televízie s názvom Návrat vlka, dokazuje to neuveriteľnú schopnosť prírody vyrovnať sa s ranami, ktoré v minulosti spôsobil človek. Súčasne tiež ponúka postoj k tejto šelme ako k súčasti divokej prírody, ktorú by mal človek chrániť.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay.com/Christels

Nová situácia pre chovateľov oviec

Chovatelia oviec sa však musia pripraviť. „Pasieme ovce v neprehľadnom teréne, takže nejaké chýbajú vždy. Keď nie sú potrhané, je možné, že ich nenájdeme vôbec. Niektoré sa jednoducho môžu stratiť,“ uviedol pre ČT Petr Zacharda, jeden z najväčších farmárov v Krušných horách. Ovce chová už viac ako 27 rokov.

„Mali sme 20 000 oviec. Teraz sme robili inventúru a v stáde zostala asi polovica. Zhruba pred šiestimi rokmi sme mali väčšie škody od túlavých psov, ale postupne sme zistili, že sú za tým vlci. Samozrejme, už sme vedeli, že v Nemecku počty vlkov narastajú a že mieria do Čiech. Musíme sa s nimi jednoducho naučiť nejako žiť,“ uzatvára chovateľ.

Ilustračné foto. Foto: Pixabay.com/Free-Photos

Pre človeka sú oveľa nebezpečnejšie diviaky ako vlky

S príchodom vlkov do krajiny však narastajú obavy aj medzi obyvateľmi. „Vlk môže byť nebezpečný, je to veľká šelma, váži asi 50 kilogramov, ale ďaleko väčšími sú diviaky. To, že ich stretnete, je omnoho pravdepodobnejšie. Diviak útočí rovno, toho by sa ľudia mali báť. V porovnaní s vlkom je toto riziko omnoho väčšie,“ vysvetlil Aleš Vorel z Českej poľnohospodárskej univerzity.

Podobný názor zastáva aj filmár, aktivista a ochranár Erik Baláž. Ten sa ešte pred časom v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom vyjadril, že množstvo ľudí už stretlo aj v našich slovenských horách vlka, no dodnes o tom ani len netuší: „Vlk vie o človeku skoro vždy a človek o ňom skoro nikdy nevie,“ vysvetlil s tým, že sú to veľmi inteligentné zvieratá, ktoré dokážu predvídať a majú skvelý prehľad o dianí okolo nich.