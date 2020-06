Dominika Pacigová

Nová Superstar Barbora Piešová: Nechcem byť celebrita, ale hudobník. Chcem robiť hudbu, nie sa pretŕčať

Barbora Piešová prijala pozvanie do Dobrého rádia a prezradila nám, ako sa zmenil jej život po SuperStar, ale aj to, ako vníma bulvár. Okrem toho predstavila aj nový singel s názvom Dážď.

Na snímkach je víťazka šiestej série SuperStar. — Foto: Instagram - barborapiesova_official / _blondie.m_

BARBORA PIEŠOVÁ 19. júna - Víťazka SuperStar 2020 očarila porotu už na kastingu. Zaspievala pieseň Next to Me. Hitom od kapely Imagine Dragons sa blysla aj vo finále. Jej vystúpenie bolo veľmi precítené a krátko pred rozhodnutím sa neubránila slzám, ba čo viac, rozplakala aj porotu.

Ľudia sa potešia, keď ju vidia

V SuperStar si prešla obrovskou premenou. Fanúšikovia ju doslova milujú. „Veľakrát, keď vojdem do miestnosti, sa mi stane, že ľudia sú šťastní, keď ma vidia. Myslím si, že to každého poteší. Je nádherné vidieť radosť v očiach niektorých detí, keď sa so mnou fotia,“ povedala Barbora v Dobrom rádiu.

Barbora po súťaži vydala nový singel s názvom Dážď. „Je to moja pieseň. Písala som aj text, aj hudbu,“ prezradila talentovaná speváčka.

Bulváru sa už vyhýba

Vyjadrila sa aj k bulváru. „Robila som si z toho srandu a skončilo to tak, že ma polovica národa osočila. Ako srandu to už neberiem, samozrejme, už sa vyhýbam bulvárom. Vedela som, čo SuperStar obnáša, ale nečakala som, že súťaž vyhrám. Teraz to musím len prežiť, ale ja nechcem byť celebrita, chcem byť hudobník. Chcem robiť hudbu, nie sa pretŕčať,“ dodala Barbora Piešová.

Celý rozhovor s Barborou Piešovou si môžete vypočuť v priloženej nahrávke.