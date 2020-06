Ľubomíra Somodiová

Obávaný Simon Cowell dievčinu dvakrát zastavil. Ona sa nezosypala a vlastnou skladbou ho načisto dostala

Nádejná speváčka v talentovej šou uchopila svoju šancu aj napriek tomu, že ju porotca Simon Cowell dvakrát „zrušil“.

Ashley Marina — Foto: Reprofoto Youtube/America's Got Talent

NEW YORK 19. júna - Dvanásťročná Ashley Marina z Pittsburghu zbožňuje spievanie. Svoje šťastie prišla vyskúšať do talentovej šou America’s Got Talent. Hneď, ako vstúpila na pódium, si svojou bezprostrednosťou získala srdce nekompromisného porotcu Simona Cowella.

Keď nádejná speváčka spustila prvé tóny, ľudia v hľadisku súhlasne kývali hlavou a užívali si jej spev.

Cowell ju dvakrát stopol

Lenže jej verzia „Anyway“ sa Cowellovi nepozdávala. Stopol ju a nenechal ju dospievať. Povedal jej, že hudobný podmaz k skladbe bol „otravný“. Vyzval ju, aby skúsila inú skladbu, ale bez hudobného doprovodu. Ani druhá pieseň mu nebola po chuti. „Myslím, že dnes si si zvolila nesprávne piesne,“ povedal.

Ľudia v hľadisku stíchli. Napätie začalo narastať. Potom sa ozvala porotkyňa Sofia Vergara. Podľa nej si dievča zaslúžilo tretiu šancu. Umožnili jej odísť do zákulisia a nacvičiť si za krátky čas inú skladbu.

Iba dvanásťročné dievča bolo vo veľkom strese. Mohlo to mať za sebou a vzdať sa, no rozhodla sa, že za svoj sen stať sa speváčkou zabojuje.

Najlepší výber skladby

Nakoniec sa rozhodla, že najviac sa vo svojej koži bude cítiť, ak zaspieva skladbu, ktorú napísala pre svojho otca. Keď predviedla dojímavú pieseň, v ktorej spievala o krásnom vzťahu s jej otcom Markom, málokto sa ubránil slzám.

Svojím autentickým a citlivým vystúpením si opäť naklonila „kata“ poroty Cowella a postúpila do ďalšieho kola. „Myslím, že sme sa konečne stretli Ashley,“ povedal nadšený porotca.