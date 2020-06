Dominika Pacigová

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Korytnačka Diego mal toľko sexu, že zachránil svoj druh pred vyhynutím. Teraz si užíva zaslúžený dôchodok

Do procesu záchrany druhu sa zapojilo pätnásť korytnačiek, no Diego vynikal.

GALAPÁGY 19. júna - Diego, zástupca ohrozených korytnačiek sloních, môže byť na seba hrdý. Zapojil sa do procesu záchrany druhu, pričom populácia korytnačiek sa zvýšila na viac ako 2000 jedincov. V dnešných dňoch si už užíva zaslúžený oddych na ostrove Española, uvádza portál The Guardian.

Diego vynikal

Predtým, ako sa Diego pustil do práce, na ostrove žili už len dvaja samci a dvanásť samičiek endemických korytnačiek. Do procesu záchrany druhu sa zapojilo pätnásť korytnačiek, no Diego vynikal. Jeho neskrotiteľné libido bolo tak prínosné, že populácia korytnačiek sa zvýšila na viac ako 2 000 jedincov.

Zamestnanci Národného parku Galapágy veria, že storočný Diego je patriarchom zhruba 40 % všetkých žijúcich korytnačiek. „Je otcom veľkej časti korytnačiek, ktoré vraciame na ostrov Española. Je to dôkaz toho, že táto ohrozená zvieracia populácia je schopná rásť a reprodukovať sa,“ povedal pre portál CNN riaditeľ parku Jorge Carrion.

Zaslúžený oddych

Diego už v dnešných dňoch oddychuje na neobývanom ostrove Española. Predtým, ako sa spolu s ďalšími korytnačkami dostali na odľahlý ostrov, podstúpili takzvané karanténne obdobie, aby sa zabránilo prenosu semien rastlín, ktoré nie sú pre Españolu typické.

Podarilo sa tak zachrániť vymierajúci druh. „Uzatvárame dôležitú kapitolu,“ uviedol na Twitteri ekvádorský minister životného prostredia Paulo Proano s tým, že 15 korytnačiek, vrátane Diega, sa po desaťročiach vracia domov.