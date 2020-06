Lucia Čížová

Dnes o 18:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Nečakajme na štát, našu ekonomiku môžeme naštartovať spoločne aj my. Stačí, ak každý z nás urobí drobnosť

Pozrite si, čo môžete robiť, aby ste aj vy sami podporili slovenských podnikateľov v neľahkej dobe.

Aj maličkosťami môžeme rozhýbať podnikateľské prostredie. — Foto: pexels.com/Norman Mortenson, TASR/Roman Hanc

BRATISLAVA 23. júna - Zatvorili sa reštaurácie, kaviarne, aj vaše obľúbené slovenské obchodíky? Nechodili sme nakupovať oblečenie, zákusok vonku sme si tiež nedali už poriadne dlho. Mnohých z nás nenapadlo kúpiť si knihu či doplnok do bytu a v kúpu lístkov na koncerty v blízkej dobe sme ani nedúfali. Naši podnikatelia prišli o zákazníkov, o zárobky a naša ekonomika sa otriasla v základoch. Pomôcť znova ju nakopnúť však môže každý z nás. A nebude nás to stáť nič navyše.

Aká nás čaká budúcnosť?

Podľa viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora veľmi záleží od toho, ako dlho budeme v tejto situácii. A hoci sa už opatrenia pomaly, ale isto uvoľnujú a treba byť optimistickí, je dôležité si pripomenúť, že slovenská ekonomika zaznamená v tomto roku prepad o 10,3 percenta, vyplýva to z najnovšej strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska. V ďalších rokoch by však už malo dôjsť k oživeniu rastu HDP, pričom predkrízovú úroveň by sme mali dosiahnuť v prvej polovici roka 2022.

„My si pokles dopytu na Slovensku ešte stále neuvedomujeme v tej miere, v akej nás to zasiahne. Sme zatiaľ ešte len na začiatku, pocítime to až niekedy v druhej polovici roka.“

Slovensko, ako ekonomika veľmi závislá od exportu, začne pociťovať reálne dopady krízy vtedy, keď v našich (predovšetkým európskych) trhoch klesne dopyt po produktoch, ktoré sa vyrábajú u nás. Podľa analytika Juraja Mesíka bude práve dopyt po luxusných tovaroch, ako sú automobily, nízky dlhodobo, pretože ľudia začnú šetriť, nebudú kupovať to, čo naozaj nepotrebujú. „My si pokles dopytu na Slovensku ešte stále neuvedomujeme v tej miere, v akej nás to zasiahne. Sme zatiaľ ešte len na začiatku, pocítime to až niekedy v druhej polovici roka," prognózuje v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom Mesík. Napríklad Nemecko je podľa neho naviazané na trhy v Číne či USA, kam exportuje, a pokiaľ pokles záujmu nepocítia v Nemecku, tak sa tak nestane ani na Slovensku.

Nakupujte online. Foto: pexels.com/Bongkarn Thanyakij

Pomoc pre naše firmy

Pod pokles slovenskej ekonomiky by sa však nemal podpísať len pokles zahraničného dopytu, ale aj zastavenie veľkej časti domácej ekonomiky. „Slovenská ekonomika sa nachádza vo voľnom páde. Je to, ako keby sme cestovali v čase a dostali sa naspäť do roku 2017. Platí, že nastane aj oživenie, v budúcom roku sa dostaneme aj k ekonomickému rastu, ale všetky tieto procesy budú pomalšie, ako sme si mysleli ešte pred časom," skonštatoval guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Tento rok bude podľa neho zlý, ale treba si pripustiť, že mohol byť aj horší.

Nie je problém vypnúť stroj a znova ho zapnúť, no človek už bude trocha iný. Budeme opatrnejší.

„Väčšina firiem sa do ťažkostí nedostala vlastnou nezodpovednosťou,“ dodáva Ódor. „Štát by preto mal zabezpečiť, aby tieto - všetko inak životaschopné - firmy dokázali prežiť toto obdobie, a prežiť takým spôsobom, aby plus-mínus udržali vzťahy so svojimi zamestnancami,“ tvrdí. Podľa Ódora budú však ľudia po kríze trochu meniť svoje správanie. „Nie je problém vypnúť stroj a znova ho zapnúť, no človek už bude trocha iný. Budeme opatrnejší, napríklad v cestovaní budeme možno vyhľadávať iné destinácie než predtým, čo pre niektoré firmy, živnostníkov môže byť problém,“ dodáva. Ako teda zabrániť tomu, aby na Slovensku raketovo rástla nezamestnanosť a aby raketovo krachovali firmy? Pomôžte vášmu obľúbenému podniku prežiť počas pandémie aj vy.

Máme pre vás niekoľko jednoduchých tipov, ako môže počas týchto dní každý z nás podporiť podnikateľov: 1. Nakupujte online.

Bol váš obľúbený kamenný obchod dlho zatvorený alebo je v susednom meste a ešte sa tam dlho nechystáte? A má e-shop? Tak ich podporte aj touto cestou a nakupujte to, čo potrebujete alebo si môžete dovoliť. Zabezpečíte tak, že túto dobu prežijú a tešiť vás budú aj naďalej. 2. Neodkladajte nákupy na neurčito.

Už dlho si hovoríte, že by ste potrebovali nové kvalitné tenisky, kreslo či iný kus nábytku. A situácia vám to dovoľuje? Tak už svoj nákup neodkladajte, pokiaľ k tomu nemáte dôvod, aby váš obľúbený výrobca prežil a svojimi výrobkami tešil aj ďalej. 3. Preferujte miestnych dodávateľov.

Jeden z najdôležitejších bodov, ako nakopnúť slovenskú ekonomiku. Nakupujte od Slovákov, možno budete prekvapení, koľko úžasných (a často kvalitnejších) výrobkov vieme na Slovensku vyrobiť. Čašníkov podporte sprepitným. Foto: pixabay.com

4. Využite donášku.

Reštaurácie sa otvárajú a pomaly ich môžete zapĺňať, ak ste však z nejakého dôvodu v tomto smere ešte opatrní, nevadí. Objednajte si donášku a podporte tak svoju prevádzku, aby ste mali kde chodiť jesť aj v budúcnosti. 5. Nechajte sprepitné.

Bol čašník, ktorý vás obsluhoval šikovný a snaživý? Poradil vám pri výbere jedla či vína? Chutilo vám jedlo, ktoré priniesol z kuchyne? Nechajte sprepitné, nikdy nebol lepší čas, ako podporiť ľudí, ktorí sa starajú o to, aby vám chutilo a cítili ste sa u nich skvelo. 6. Pri zrušení udalostí, vynechajte prosím vrátenie platby.

Plánovali ste ešte začiatkom roka dovolenku na túto jar či leto a bola zrušená? Mali sme v pláne ísť na festival či onen koncert, ale nie je to možné? Dôverujte organizátorom a keď ohlásia náhradný termín alebo vám ponúknu v ubytovaní možnosť prísť k nim na jeseň, nepýtajte peniaze späť. Vaša podpora ich postaví na nohy a už vám nebude nič brániť užiť si to, na čo ste sa tak tešili.

K pomoci nášmu biznisu sa pridala napríklad aj spoločnosť Orange, ktorá v tejto dobe prináša pre podnikateľov výhodné riešenia, ktoré pri práci ocenia a ktoré im pomôžu udržať biznis v pohybe, či už sú to neobmedzené správy, priestor v cloude zadarmo alebo nástroje na vzdialenú spoluprácu či virtuálnu kanceláriu.

Situácia totiž mnohé firmy prinútila svoj biznis zmeniť. „Veľké zmeny v spoločnosti sme zvládli aj vďaka nim. Získali sme služby na mieru, s ktorými sa nám problémy podarilo elegantne vyriešiť,“ priznal Juraj Blada, generálny riaditeľ Zvolenskej mliekarne. Podporte svojho obľúbeného podnikateľa aj vy už dnes.

Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko.