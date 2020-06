Lucia Čížová

Usadeniny na pohároch, práčke či pokožke? Spozornite a skontrolujte si vašu vodu

Máte doma povlaky v sprche, v kuchyni aj na pohároch po umytí? Pravdepodobne máte tvrdú vodu a keď si nechcete zničiť vaše spotrebiče a ohroziť pokožku, mali by ste to riešiť.

Ilustračné foto. — Foto: pexels.com/Andrea Piacquadio

BRATISLAVA 22. júna - Možno si to niekedy ani neuvedomujeme, ale napríklad v porovnaní s ázijskými krajinami, máme veľké šťastie, že nám z vodovodného kohútika tečie nezávadná, pitná voda. Faktom však ostáva, že jej kvalitu priamo ovplyvňuje zdroj. A preto ani na Slovensku nechutí, nevyzerá a nie je všade rovnaká. Najmä na západnej časti našej krajiny je problémom veľká tvrdosť vody, väčšia, ako je únosné.

Ak sú hodnoty tvrdosti naozaj vysoké, ohrozené sú nielen naše spotrebiče v domácnosti, čo nám zvyšuje náklady, ale pozorní by sme mali byť aj pri vplyve na naše telo. Lebo, všetko s mierou, však? Poďme si teda vysvetliť, čo je to tvrdá voda a ako ju spoznáme. Takže o tvrdej vode sa bavíme vtedy, keď obsahuje vysoké množstvo vápnika a horčíka, ktorý sa následne usádza a vytvára nežiadúci vodný kameň. Čím vyššia je tvrdosť vody, tým je väčší predpoklad na tvorbu vodného kameňa.

Ilustračné foto. Foto: pexels.com/Daria Schevtsova

Máme problém?

Ako spoznať, že máme doma tvrdú vodu? Spýtali sme sa odborníka. „Ak si všimnete nevzhľadný biely alebo žltkastý povlak na vodovodnej batérii v kúpeľni alebo kuchyni alebo pri sprchovaní vodný kameň na sprchovej hlavici, vo vašej vode je vysoký obsah vápnika a horčíka a je potrebné jej zmäkčenie,“ odpovedali nám v spoločnosti ČistáVoda. V prípade vysokej tvrdosti vody sa problémom nevyhneme ani pri používaní kuchynských spotrebičov s ohrevom, napríklad rýchlovarnej kanvice či kávovaru. Ideálnym prostredím pre tvorbu vodného kameňa sú aj výhrevné špirály v práčke a ďalších spotrebičoch. „Vysoká tvrdosť vody sa môže prejaviť aj usadeninami na sklenenom riade, na ktorom po vysušení stále zostanú škvrny,“ zhodujú sa odborníci. Týka sa to aj bojlera. To sú väčšinou miesta, ktoré vidíme voľným okom, ale problém môže nastať aj vo vodovodných potrubiach, rozvodoch, vyhrievacích telesách a ďalších neprístupných miestach.

Aby ste si však boli istí, môžete si doma urobiť aj malý test. „Stačí vám trocha tekutého mydla, menšia PET fľaša a minútka času. Naplňte fľašu zhruba po tretinu vodou z vášho kohútika, pridajte pár kvapiek čistého tekutého mydla a niekoľko sekúnd intenzívne pretrepte. Výsledok uvidíte sami,“ dodáva odborník zo spoločnosti ČistáVoda a dodáva, že spoznať to môžeme aj podľa chuti. Ak vo vode cítime akúsi zvláštnu chuť, znamená to, že sa vyznačuje vysokým obsahom horčíka a sodíka, a teda má zvýšenú tvrdosť.

Po domácom teste môžete uvidieť rozdiel medzi tvrdou a mäkkou vodou. Foto: cistavoda.sk

Vysoké náklady v domácnosti

Vodný kameň v dôsledku tvrdej vody nespôsobuje len nepekné povlaky na spotrebičoch, ale v horšom prípade spôsobuje narušenie ich funkčnosti až po ich úplné zničenie. „A v tom prípade nie je ohrozená len ich životnosť, ale niekoľkonásobne sa zvyšujú aj výdavky na energie. Naopak pri mäkkej vode dokážete ušetriť až polovicu elektrickej energie, ktorá je potrebná pri vykurovaní a tiež ušetríte náklady spojené s kúpou čistiacich prostriedkov,“ zhodujú sa v spoločnosti ČistáVoda.

Ako môžu vzniknúť až takéto veľké problémy? Jednoducho, náklady na prevádzku vykurovacích zariadení sa s prítomnosťou vodného kameňa rapídne zvyšujú - už 1mm vrstva jeho nánosu dokáže zvýšiť náklady na prevádzku približne o 10 percent. „V extrémnych prípadoch môže tvrdá voda zničiť elektrický spotrebič v horizonte pár mesiacov a na zanesenie vodným kameňom vám žiaden predajca neuzná reklamáciu. Tvrdá voda taktiež zvyšuje náklady na pracie prášky, navyše pri praní v tvrdej vode ostáva prádlo nedokonale vyprané.“

Spozornite aj vtedy, keď bude vaša pokožka príliš vysušená alebo podráždená, keď budú vaše vlasy vysušené alebo polámané a bez lesku.

Každý, kto už teraz premýšľa, že si po prečítaní tohto článku pôjde skontrolovať všetko v kuchyni a kúpeľni, celkom jednoducho príde na to, že predsa voda v domácnosti sa nedotýka len spotrebičov, ale rovnako aj vlasov či našej pokožky a tiež ju pijeme. „Pitie tvrdej vody síce nie je škodlivé, no pravidelné sprchovanie či kúpanie sa v tvrdej vode sa neodporúča. Najviac ohrozené sú, samozrejme, osoby s citlivou pokožkou,“ dodáva odborník a my k tomu doplníme, že spozornite vtedy, keď bude vaša pokožka príliš vysušená alebo podráždená, keď budú vaše vlasy vysušené alebo polámané a bez lesku.

Najrýchlejšie zbadáte povlaky v kuchyni a kúpeľni. Foto: pexels.com/Edward Jenner

Po úprave tvrdej vody pocítite rozdiel aj pri sprchovaní, vaša pokožka bude jemná, pružná a hydratovaná, pomôže to aj pri lepšom hojení rán a ekzémov. Ocenia to i vaše vlasy, budú hebké a zdravé. Rozdiel uvidíte aj pri praní, šaty vytiahnete mäkšie a bude vám stačiť menej pracieho prášku, rovnako ako mydla a šampónu pri umývaní.

Ako to riešiť?

Ak chcete tento problém vyriešiť natrvalo, je potrebné zvoliť vhodnú úpravu vody - ideálnym riešením je použitie zmäkčovača vody. O jeho výhodách nám porozprávali práve v spoločnosti ČistáVoda. „Zmäkčovače vody predstavujú plnoautomatické zariadenia, ktoré dokážu odstrániť permanentne až 99 percent vodného kameňa a zabraňujú jeho následnému usádzaniu. No pri inštalácii si nechajte poradiť.“

Pred zakúpením zmäkčovača vody je potrebné venovať pozornosť tomu, či miestnosť, v ktorej sa má zariadenie inštalovať, spĺňa nasledovné podmienky - či je v nej dostatok miesta a priestor nie je stiesnený, či máte dobrú dodávku elektrickej energie v miestnosti a prístup k nej. Zmäkčovač vody musí byť pripojený k prívodu elektriny kvôli nastaveniu riadiacej jednotky. Vo vybranej miestnosti sa musí nachádzať aj odtok do kanalizácie. V ideálnom prípade by mal byť čo najbližšie k miestu inštalácie zmäkčovača vody. Ak to však nie je možné, neznepokojujte sa, odborníci vám pomôžu aj s týmto. A pri prvom napití sa alebo okúpaní zistíte, že nie je voda ako voda.

Tento článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou ČistáVoda.