TASR

Dnes o 09:04 Froome by mohol prestúpiť do Israel Start-Up Nation ešte pred Tour

Britský cyklista Chris Froome by mohol ešte pred tohtoročnou Tour de France zmeniť dres a prestúpiť z Ineosu do tímu Israel Start-Up Nation.

Na archívnej snímke britský cyklista Chris Froome. — Foto: TASR/AP

Monako 18. júna (TASR) - Britský cyklista Chris Froome by mohol ešte pred tohtoročnou Tour de France zmeniť dres a prestúpiť z Ineosu do tímu Israel Start-Up Nation. Štvornásobný víťaz Tour má s britskou stajňu platný kontrakt do konca roka.

No podľa talianskeho cyklistického portálu Tuttobiciweb mu izraelské družstvo ponúka trojročnú zmluvu a prestup počas letného transferového okna. To potrvá od 1. do 15. augusta. Reštart sezóny WorldTour je naplánovaný na 1. augusta, Tour de France sa začne 29. augusta.

Špekulácie podporuje nabitý káder Ineosu

Špekulácie o prestupe podporuje aj fakt, že Ineos má okrem Froomea v kádri aj ďalších dvoch víťazov Tour z uplynulých ročníkov - Brita Gerainta Thomas (2018) a Kolumbijčana Egana Bernala (2019).

Tridsaťpäťročný Froome vynechal vlaňajší ročník prestížnych pretekov pre ťažké zranenia, ktoré utrpel po páde pri tréningu počas júnového Critérium du Dauphiné. Do pelotónu sa vrátil až tento rok na februárových pretekoch SAE Tour.

Prebrali Kaťuśu

Israel Start-Up Nation získal licenciu WorldTour na konci minulého roka, keď prebral bývalý tím Kaťuša. V jeho farbách jazdia napríklad skúsení vrchári Dan Martin z Írska a Daniel Navarro zo Španielska, nemeckí šprintéri André Greipel a Rick Zabel, či ich krajan a špecialista na klasiky Nils Politt. Za tímom stojí miliardár Sylvan Adams, ktorý v roku 2018 pritiahol štart Giro d‘Italia do Izraela.

Podľa medializovaných informácií berie Froome plat okolo päť miliónov eur ročne a ak prestúpi do izraelského tímu, je pravdepodobné, že ten sa pred Tour posilní aj o ďalších špičkových domestikov do hôr. Podľa portálu cyclingnews.com by v takom prípade mohli prísť napríklad Španiel Mikel Nieve z Mitchelton-Scott či jeho krajania bratia Ion a Gorka Izagirreovci z Astany.