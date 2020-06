Hádzaná: Prešov nastúpi v prvom kole extraligy proti nováčikovi z Košíc

TASR

Slovenská hádzanárska extraliga mužov odštartuje nový ročník 5. a 6. septembra.

Na snímke s loptou Erik Ľoch (Košice Crows) bráni ho Titouan Afanou Gatine (Tatran Prešov) — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenská hádzanárska extraliga mužov odštartuje nový ročník 5. a 6. septembra. Odohrá sa osemnásť kôl, po ktorých však nebude nasledovať nadstavba, ale priamo play off. Dohodli sa na tom vo štvrtok v Bratislave zástupcovia všetkých klubov a vedenia súťaže.

Po odohratí základnej časti postúpia prvé štyri tímy do play off o titul majstra, piate až ôsme mužstvo si zahrajú o umiestnenie a posledný pôjde do baráže. Šampión by mal byť známy do konca mája 2021. Napriek vypusteniu nadstavby neutrpí tradičná dĺžka sezóny.

„Rozvrh sme prispôsobili tak, aby sa hralo iba cez víkendy. Vypustili sme klasické stredy, ktoré vypĺňali program. Tento návrh predložili kluby, ktoré sa dohodli, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu s pandémiou si trochu odľahčia kalendár, pretože v tom vidia cestu, ako trochu pomôcť rozpočtom," povedal na tlačovej konferencii šéf súťaží Slovenského zväzu hádzanej Peter Brunovský.

Na úvod Prešov s nováčikom

Na úvod nového ročníka sa stretnú Tatran Prešov s nováčikom súťaže HK Košice. Považská Bystrica privíta Nové Zámky, ŠKP Bratislava Modru, ŠKP Šaľa pocestuje do Košíc na palubovku Crows a Topoľčany budú hostiť Hlohovec.

Ešte pred začiatkom Slovnaft Handball extraligy 2020/2021 však chcú dokončiť pohárovú súťaž z uplynulého ročníka. Final4 sa uskutoční posledný augustový víkend 29.-30. augusta v Bardejove. V sobotu sa predstavia ženy, v nedeľu muži.

„Absolvovali sme plodnú debatu so všetkými zástupcami súťaže a tešíme sa, že sme spoločne pripravili nový ročník a môžeme odštartovať. Začneme neštandardne, dokončíme resty z minulej sezóny. Už skôr sme avizovali, že ak sa bude dať, chceme dohrať Slovenský pohár. Situácia nám umožnila zorganizovať záverečný turnaj Final4 v Bardejove," uviedol Brunovský.

Špecifické podmienky

Účastníci extraligy počítajú so špecifickými podmienkami v novej sezóne. Hygienický protokol však vedenie ligy zostaví až po oboznámení sa s aktuálnymi podmienkami. Brunovský prízvukoval, že hoci zatiaľ nie je isté ako bude vyzerať, určite bude povinnosťou pre všetky kluby jeho stopercentné plnenie:

„Do začiatku sezóny zostávajú ešte viac ako dva mesiace a medzitým očakávame ešte ďalšie úpravy opatrení. Všetky kluby budú musieť splniť všetky podmienky, či už meranie teploty alebo divácku účasť. Každopádne predpokladáme, že situácia sa zmení, dúfame, že k lepšiemu a opatrenia sa budú uvoľňovať."

Minulý ročník museli na konci marca predčasne ukončiť. V súčasnosti sa často hovorí o potenciálnej druhej vlne pandémie, ak nastane opäť krízová situácia, vedenie súťaže a kluby zareagujú operatívne.