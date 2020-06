TASR

Solskjaer ocenil iniciatívu Rashforda: Zmenil životy mnohých detí

Marcus Rashford — Foto: TASR/AP

Londýn 18. júna (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer vyzdvihol úsilie svojho zverenca Marcusa Rashforda, ktorý v čase koronakrízy pomohol zabezpečiť jedlo pre chudobné rodiny. Podľa neho je to oveľa dôležitejšie než to, čo by mohol 22-ročný útočník urobiť na ihrisku.

Rashfordovi sa podarilo presvedčiť britskú vládu, aby počas letných prázdnin nerušila stravné poukazy pre najviac ohrozené skupiny a pokračovala v pomoci chudobným deťom. Anglickému reprezentantovi vyjadril uznanie aj predseda britskej vlády Boris Johnson, ktorý vyzdvihol jeho prínos do diskusie o chudobe.

„Nie je to iba o tom, že sa mu podarilo docieliť, aby predseda vlády zmenil názor, ale hlavne o tom, čo všetko v uplynulých mesiacoch vykonal. Marcus je skvelý človek, ktorý myslí na ostatných. Do diskusie priniesol aj svoje osobné zážitky z detstva a zmenil tým životy mnohých detí,“ vyjadril sa nórsky kouč na adresu Rashforda.

„To, že počas leta zmenil životy toľkých detí, je oveľa dôležitejšie, než všetky tie futbalové zápasy, ktoré by odohral, ak by nebolo pandémie,“ citovala Solskjaera agentúra AFP.