TASR

Dnes o 15:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ochranári jasajú. Na Slovensku sa podarila prvá adopcia chráneného kuvika

Adopcia dvoch mláďat zákonom chráneného kuvika do náhradného hniezda sa podarila na Slovensku prvýkrát.

Trnava/Dunajská Streda 18. júna (TASR) – Adopcia dvoch mláďat zákonom chráneného kuvika do náhradného hniezda sa podarila na Slovensku prvýkrát. Záchranári ich umiestnili do už obývanej búdky a adoptívna rodina ich prijala. Informoval o tom Kristián Bacsa zo Štátnej ochrany prírody SR.

Populácia kuvika obyčajného na Slovensku klesá, za posledné desaťročia sa jeho stav znížil minimálne o tretinu, vymizol z viacerých lokalít. Pre jeho záchranu odborníci umiestňujú búdky a realizujú aktivity na zlepšenie dostupnosti potravy.

Hlavná príčina dlhodobého poklesu populácie

„Za hlavnú príčinu dlhodobého poklesu populácie sa považuje zánik lovísk - kosených a vypásaných trávnatých porastov. Pri modernizácii budov zase uzatvárajú podkrovia, takže sa významne stráca aj ponuka miest na hniezdenie. Ak sa k tomu pridá nepriaznivá zima, intenzívna automobilová doprava a predátori, kuvik nemá šancu,“ uviedol Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

Foto: dravce.sk

Kuviky si nestavajú vlastné hniezda, využívajú povaly či výklenky pod strechami. „V rámci spolupráce so Západoslovenskou energetikou, a.s. v posledných rokoch inštalujeme pre kuvika búdky, špeciálne upravené proti prístupu predátorov. No u kuvika je hniezdenie v búdke stále pomerne zriedkavé,“ konštatoval Bacsa.

Prelomový prvok

Prelomovým prvkom preto môže byť nový typ búdok, podľa vzoru z Anglicka, ktorých v areáloch družstiev umiestnili doposiaľ šesť. „Zaznamenali sme zahniezdenie v takejto búdke v okrese Dunajská Streda aj Trnava. Je to motivácia do ďalšej práce a na jeseň by sme na vhodných lokalitách po dohode s družstvami určite radi pokračovali,“ dodáva Bacsa.

Foto: dravce.sk

Spolupráca s poľnohospodármi je v tomto podľa Slobodníka kľúčová, lebo kuvik, spolu s plamienkou driemavou, hniezdi na západnom Slovensku takmer výlučne v hospodárskych objektoch. „Každý jedinec je dôležitou súčasti populačnej mozaiky. Aj preto sa začiatkom júna konala záchranná akcia šiestich mláďat, ktoré rodičovský pár opustil. Dve boli označené ornitologickým krúžkom a pridané do jednej z nových búdok k približne rovnako starým súrodencom. Predpokladáme, že po vyletení sa mladé kuviky budú snažiť usadiť v blízkosti lokality, kde boli vychované. Na okolité družstvá chceme osadiť ďalšie búdky, tak ich počet na Podunajsku prekročí spolu už 70," dodal Bacsa.