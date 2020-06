Hokejový projekt SR 18 pokračuje, Feneš: Cieľ je postúpiť medzi elitu

TASR

Projekt centralizovanej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne 2020/2021.

Bratislava 18. júna (TASR) - Projekt centralizovanej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov bude pokračovať aj v nasledujúcej sezóne 2020/2021. Hlavným cieľom jeho vlaňajšieho obnovenia bolo poskytnúť top podmienky pre slovenské talenty, pripraviť ich na „mužský“ hokej a postúpiť do najvyššej kategórie majstrovstiev sveta.

Šampionát, ktorý sa mal uskutočniť v apríli Spišskej Novej Vsi, prekazila pandémia koronavírusu. Trénerom slovenskej „osemnástky“ bude aj pre najbližšie mesiace Ivan Feneš a manažérom Branislav Varga. „Cieľ zostáva rovnaký – postúpiť do elitnej kategórie MS. Napriek tejto situácii by malo byť naším cieľom, aby sme svoju prácu dokončili tak, ako sme si predsavzali,“ uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner SR 18 Ivan Feneš a vyjadril potešenie z toho, že vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja odsúhlasilo pokračovanie tohto projektu.

Príprava bude kratšia

V porovnaní s predčasne ukončenou sezónou 2019/2020 bude v tej nasledujúcej centralizovaná príprava kratšia. Odštartuje 10. septembra a trvať bude do konca decembra. SR 18 odohrá svoje domáce stretnutia v Piešťanoch, celkovo by mala absolvovať 10 duelov v extralige juniorov a 20 zápasov v druhej najvyššej súťaži - Slovenskej hokejovej lige.

„Sme veľmi radi, že vedeniu SZĽH záleží na výchove mladých hráčov a udržaní hráčov na Slovensku. Preto projekt SR18 pokračuje,“ konštatoval manažér reprezentácie Branislav Varga.

Na neho nadviazal prezident SZĽH Miroslav Šatan: „O centralizovanej príprave sme sa rozprávali na Výkonnom výbore SZĽH aj trénerskej rade a rozhodli sme sa, že projekt bude pokračovať. Vidíme v tom zmysel, pretože hráči, ktorí prešli projektom SR18 dnes majú skúsenosti navyše v porovnaní so svojimi rovesníkmi. Budú sa posúvať ďalej, objavia sa v prvoligových tímoch a niektorí aj v extraligových.“

Realizačný tím sa ešte len bude tvoriť

Realizačný tím sa bude postupne tvoriť v nasledujúcich týždňoch, no tréner by rád nadviazal na dobré výsledky zo sezóny 2019/2020. „Osemnástka“ v nej pretavila šesť účastí na medzinárodných turnajoch do štyroch celkových víťazstiev. Navyše po skončení projektu nastúpilo 13 hráčov v Tipsport Lige alebo Slovenskej hokejovej lige.

„My sa chceme vyrovnať svetovej špičke a projekt je dôležitý preto, aby sme jej boli schopní konkurovať. Dobré sezóna bola výsledkom súhry viacerých okolností,“ povedal Feneš. Podľa neho sa zišiel solídny realizačný tím, boli vytvorené výborné podmienky a mladí hokejisti mali obrovskú chuť zlepšovať sa.

„Chlapci budú mať aj teraz k dispozícii trénerov individuálnych zručností, konzultanta, fyzioterapeuta, mentálneho kouča, kondičného trénera či perfektné materiálno-technické zabezpečenie a profesionálnu športovú prípravu pre seniorský hokej,“ uviedol manažér Varga.

„Tento rok bude o čosi ťažšie financovať centralizovanú prípravu a možno budeme niektorí veci mierne modifikovať. Ale náš cieľ je projekt zachovať, aj keby bol v pozmenenej forme. Chceme aby sa hráči spoločne pripravovali, rozvíjali a aby bol nachystaní do mužského hokeja,“ dodal Šatan.

Bude šampionát v Spišskej Novej Vsi?

Pokračovanie projektu je šancou pre najlepších hráčov z ročníka 2003 a aj mladších, aby na dennej báze využívali špičkové možnosti na hokejový rast. „Už vlani sme do tímu zapracovávali aj mladších hráčov. Chceme v tom pokračovať aj teraz, aby vytvárali zdravú konkurenciu pre ročník 2003,“ zdôraznil Feneš.

SZĽH sa zároveň dohodol s klubmi Slovenskej hokejovej ligy, že po skončení projektu – teda na prelome rokov – dostanú hráči ponuku ísť hrať seniorskú súťaž vo svojich regiónoch. Následne tí najlepší zabojujú o nomináciu na vrchol sezóny, ktorým bude aprílový turnaj A-skupiny I. divízie MS do 18 rokov.

O definitívnom určení dejiska tohto šampionátu sa rozhodne na Kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie koncom tohto mesiaca. „Zatiaľ máme informácie, že by šampionát mohol byť v Spišskej Novej Vsi. Ale uvidíme – zrušili sa nám nejaké turnaje a uvidíme, ako to bude na jeseň z medzinárodnou konfrontáciou,“ dodal Feneš pre oficiálny web SZĽH.