TASR

Dnes o 13:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovnaft Cup: DAC mrzia nevyužité šance, Ružomberok spokojný s remízou

Po prvom semifinále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu medzi Dunajskou Stredou a Ružomberkom je všetko otvorené.

Dunajská Streda 18. júna (TASR) - Po prvom semifinále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu medzi Dunajskou Stredou a Ružomberkom je všetko otvorené. Remíza 1:1 v MOL Arene necháva v hre o finále obe mužstvá, hoci DAC po súboji mrzeli nevyužité šance na zisk víťazstva.

DAC potvrdil svoju silu v úvode, keď už v 10. minúte išiel do vedenia. Prvýkrát sa gólovo v novom drese presadil mladý maďarský stredopoliar András Schäfer, ktorý prišiel do Dunajskej Stredy v zime.

Viac by sa tešil z víťazstva

„V zápase sme dominovali, keby sme vyhrali o 4-5 gólov, nikto by nemohol nič povedať. Takéto zápasy treba vedieť uzavrieť. Veľa šancí sme nepremenili, mali sme 4 či 5 čistých príležitostí. Ak by sme viedli už 2:0, súpera zdoláme. Vidno, že máme mladé mužstvo, takýmto inkasovaným gólom sa v budúcnosti musíme vyvarovať. Ale podľa mňa postúpime do finále,“ hodnotil zápas 21-ročný hráč.

Jeho gól na tribúnach videlo len 319 divákov. „Z gólu som sa veľmi tešil, ale viac by som sa tešil z víťazstva. S výkonom mužstva nebol problém, jednoducho to teraz takto vyšlo. Poviem na rovinu, viac by som sa tešil z gólu pred 8-tisíc divákmi, alebo ak by sme vyhrali. Tento gól venujem rodičom,“ dodal Schäfer.

Trochu nahnevaný kapitán

Sklamaním sa netajil ani kapitán domácich Zsolt Kalmár, podľa ktorého vo finálnej fáze chýbala DAC-u najmä koncentrácia: „Som trošku nahnevaný. Mohli sme vyhrať 4 či 5 gólovým rozdielom, lebo sme mali toľko šancí, ako inokedy počas troch zápasov. Až po šestnástku sme hrali to, načo sme sa pripravovali, ale ďalej tam už chýbala koncentrácia, boli sme nepresní. Aj ja som mal 2 či 3 šance, ktoré inokedy premením na góly. Čaká nás náročná odveta, ale verím, že vyhráme a postúpime do finále. Odveta je otvorená, ale vonku sa hrá ťažšie. Chceme písať históriu a dosiahnuť úspech pre klub."

Oveľa spokojnejší bol na druhej strane brankár Matúš Macík, ktorý svojimi zákrokmi prispel k cennej remíze. „S výsledkom, ktorý sme uhrali, sme spokojní. Je to parádny výsledok do odvety a ešte k tomu hráme doma. Nič iné, ako spokojný nemôžem byť. Bolo tam pár šancí, Dunajská Streda si vypracovala niekoľko príležitostí. Hráči DAC si v každom zápase vypracujú veľa šancí, majú dobrý káder. Vedeli sme, čo nás čaká. Nechceli sme inkasovať, mrzí ma, že sme dostali jeden gól, ale jeden sme dali a môžeme ísť spokojne domov,“ nechal sa po zápase počuť 27-ročný brankár.

Nechce chýbať v bratislavskom finále (8. júla, Tehelné pole): „Šance sú stále vyrovnané, pred nami je ešte jeden zápas. Každé mužstvo má šancu postúpiť do finále.“ Semifinálová odveta je na programe 24. júna na štadióne v Ružomberku.