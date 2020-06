Inzercia

Poznáte smartfón, ktorý sa dá zložiť do kompaktného štvorca?

Je praktický, plne funkčný a prelomový. Taká je horúca novinka z dielne juhokórejskej spoločnosti Samsung a je opäť niečím unikátnym. Rozširuje moderný svet technológií a prichádza s vylepšenou raritou dávnych čias. Táto kuriózna „vyklápačka” opäť posúva výrobu mobilov iným smerom. Získa si však aj vás polovičná veľkosť smartfónu Samsung Galaxy Z Flip alebo ide aj naďalej len o hudbu budúcnosti?

Svet smartfónov sa neuveriteľne posúva vpred a mnoho mobilných telefónov dostáva svoju ďalšiu generáciu v poradí. Mnohí však hľadajú pri kúpe niečo unikátne, pútavé a doposiaľ nevídané, čo vnímajú aj jednotlivé spoločnosti. Kým pri tých najnovších modeloch narazíme na neustále posúvanie limitov v podobe nárastu megapixelov pri fotoaparátoch či skvalitnení audio zážitku, na trhu sú predstavené aj také typy mobilov, o ktorých viacerí ani nesnívali. Práve tie sú stelesnením revolučných prvkov a mobily Samsung sú tým obzvlášť typické.

Systém skladania

Skladanie mobilov je v tomto prevedení opäť realitou. Pokiaľ ste vlastníkom tohto smartfónu aj vy, určite ste si nostalgicky zaspomínali na jednu zo svojich starších „vyklápačiek” s bonusovým zvukovým zaklapnutím, ktoré bude aj v tomto prípade citeľné, i keď v menšej miere.

Samsung Galaxy Z Flip je v poradí už druhým skladacím telefónom z dielne tohto juhokórejského giganta. Ak ste túžili mať telefón so solídnym vybavením, no neustále rastúcu uhlopriečku ste vnímali ako prekážku, tento model je pre vás ako stvorený. Štandardný typ pri manipulovaní, polovičná verzia pri úschove. Ohybný displej, prémiový dizajn a neskutočná symetria. To všetko tento mobil vystihuje.

Technické záležitosti

Ak máte telefón rozložený, pripravte sa na užšiu a dlhšiu verziu s pomerom strán 21,9:9. Vyznačuje sa odolným mechanizmom a 6,7-palcový Dynamic AMOLED displej s rozlíšením 2636 x 1080 pixelov a podporou HDR10+ je rozhodne vítaný, no poteší vás aj podpora Dolby Atmos. Tento mobil môžete pomerne hravo zložiť do jeho polovičnej verzie, nijako tým však nie je ukrátené jeho vnútorné vybavenie. Potvrdzuje to aj extrémne výkonný osemjadrový procesor Qualcomm Snapdragon 855+, Android 10, reverzné dobíjanie či kapacita batérie 3300 mAh. Tento mobil je neuveriteľne odolný a okrem jeho kvalitnej konštrukcie má aj vonkajší Super AMOLED displej (1,06 palcov) doplnenie o odolný Gorilla Glass 6.

Toto zariadenie je prevratné a jeho vyššia obstarávacia cena o tom taktiež vypovedá. V súčasnosti predstavuje dve farebné prevedenia. Kým fialová sa stáva dominantným kúskom a je absolútnym pútačom pozornosti, z čierneho spracovania vyžaruje elegancia. Má však takýto telefón na slovenskom trhu uplatnenie alebo si nájde len pár svojich zástancov?