Autor skvelej knižnej novinky Topografia bolesti: Šťastie sa deje pomaly a potichu, tak si ho treba užívať

Ivan Lesay priniesol na slovenský knižný trh novinku s názvom Topografia bolesti. O čom román je a čím si vás získa? Dozviete sa v novom vydaní podcastu Knižný kompas.

Na snímke obálka a autor knihy Topografia bolesti Ivan Lesay. — Foto: Ikar, Milan Buno

BRATISLAVA 18. júna - Novinku od slovenského autora Topografia bolesti by ste v kníhkupectve určite nemali prehliadnuť. Hoci sa možno na prvý pohľad zdá, že by malo ísť o medicínsku novinku, ide o román, ktorý sa skladá z osudov troch postáv. Ivan Lesay vo svojej novinke mapuje spoločnosť, no do popredia sa dostávajú predovšetkým osudy a príbehy troch jednotlivcov a ich morálne dilemy.

O novinke, ktorej by ste mali venovať pozornosť, porozprával Ivan Lesay v novom vydaní podcastu Knižný kompas, ktorý pripravil literárny publicista Milan Buno. Vypočujte si tipy na knižné novinky od vydavateľstva Ikar, no napríklad aj to, ktoré knihy v segmente ezoterickej a sipirituálnej literatúry sa v uplynulom roku tešili medzi čitateľmi najväčšej obľube.

Počúvajte podcast Knižný kompas: Spotify - Apple podcasty