Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 Počet veľrýb v Atlantiku narástol na historické čísla. Je takmer totožný s obdobím pred masívnym lovom

V polovici 50. rokov minulého storočia ich bolo sotva 450. Dnes žije v juhozápadnej časti Atlantického oceánu 25 000 jedincov vráskavca dlhoplutvého.

Vráskavec dlhoplutvý. — Foto: Pixabay/ArtTower

WASHINGTON 18. júna - Vráskavce dlhoplutvé patria medzi najväčšie veľryby z čeľade vráskavcov. Tieto obrovské zvieratá dosahujúce dĺžku až 17 metrov kvôli lovu takmer vymizli.

Podľa novej štúdie však už nie sú na pokraji vyhynutia. Ako zistili vedci z Washingtonskej univerzity, v juhozápadnom Atlantiku žije okolo 25-tisíc jedincov, čo je úžasné číslo, keďže ešte pred masovým lovom vráskavcov ich populácia dosahovala 27-tisíc jedincov.

Lov veľrýb sa datuje až do praveku, ale jeho najväčší rozmach nastal počas priemyselnej revolúcie. Rozvoj moderných veľrybárskych techník v 19. storočí lov ešte urýchlil, a to aj v súvislosti so zvýšením dopytom po veľrybom tuku.

Menej ako 450 jedincov

Koncom 20. storočia bolo vráskavcov dlhoplutvých tak málo, že veľrybárske spoločnosti dokázali uloviť len niekoľko desiatok ročne. Predpokladá sa, že v polovici 50. rokov ich ostalo len menej ako 450.

V 60. rokoch minulého storočia sa aj z tohto dôvodu priemysel zrútil. V 80. rokoch sa populácia týchto veľrýb v juhozápadnom Atlantiku znížila na niekoľko stoviek. V roku 1986 sa zaviedlo medzinárodné moratórium, aby sa zabránilo ich lovu, a zaviedli sa ďalšie opatrenia na ich ochranu.

Veľryba. Foto: Pixabay/foco44

Budú ich naďalej sledovať

Vedci priznávajú, že počet vráskavcov je optimistickejší, než si mysleli. Predpokladajú, že populácia v najbližších 10 rokoch môže dosiahnuť čísla ako pred masívnym lovom, to však iba za predpokladu, že nebudú ohrozované ľudskou činnosťou.

Podľa vedcov je tiež potrebné ich nepretržité monitorovanie, aby sme pochopili, ako budú tieto veľryby reagovať na zmenu klímy a s tým spojené hrozby.

Zdroj: Oceanographic Magazine