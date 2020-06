Monika Hanigovská

Dnes o 12:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Len 8-ročný Adam sa po nehode zranený a bosý vydal hľadať pomoc. Má obdiv hasičov aj záchranárov

Adam neváhal. Vedel, že potrebuje nájsť pomoc. V daždi a s jednou topánkou sa vydal hľadať ľudí.

Adam neváhal — Foto: TASR/AP, zzsjmk.cz

BRNO 18. júna – Nedávna vážna dopravná nehoda v blízkosti Brna je dôkazom toho, že život dokážu zachrániť aj deti. Takýmto príkladom je 8-ročný Adam. Auto, v ktorom sedel, vybočilo 5. júna z cesty a skončilo v lese.

Potom, ako vystúpil z havarovaného auta, v ktorom spolu s ním sedela mladá žena a jeho spolužiak, sa chlapec napriek pomliaždeninám panvy a chrbta vydal sám hľadať pomoc pre spolucestujúcich, ktorí zostali v aute.

„Vedel som, že nemôžem zostať sedieť v aute... že musím zohnať pomoc. Mal som strach o kamaráta a jeho mamičku,“ vyznal sa skromne v týchto dňoch malý záchranca.

Malý-veľký záchranca Adam. Foto: zzsjmk.cz

S jednou topánkou a v daždi sa vydal hľadať pomoc

Chlapec chcel ihneď zavolať pomoc, ale nemohol nájsť mobil. To ho však nezastavilo v tom, aby sa prekonal a s jednou topánkou v daždi sa predieral cez maliny a ostružiny späť na cestu.

„V lese za Deblínem si manžel všimol nečistôt alebo stôp na ceste a myslím, že tak po 200 metroch sme videli pri ceste Adama, ako sa nás úporne snaží zastaviť. Stál na kraji cesty a mával. Zastavili sme,“ opisuje situáciu pani Kristýna, ktorá s manželom práve prechádzala okolo, pre Zdravotnicku záchrannú službu Jihomoravského kraja.

Adam reagoval pohotovo

„Vybehli sme z auta, spýtala som sa, čo sa stalo. Povedal, že mal autonehodu. Posadila som ho do auta. Hneď hlásil, že je tam jeho kamarát s mamičkou, a že dostali šmyk a auto sa prevrátilo, hneď sme volali záchranné zložky,“ doplnila žena. Pristavil sa aj vodič dodávky a všetci sa spolu vydali k havarovanému autu.

Na miesto prišli záchranári, hasiči a policajti. Adama ošetrili, jeho kamarát skončil horšie a odviezli na ARO Detskej nemocnice v Brne. „Mnohopočetné ťažké poranenia utrpela mladá žena, zaintubovaná a na riadenej ventilácie bola s vážnym stavom letecky transportovaná k ďalšej starostlivosti do Fakultnej nemocnice Brno,“ uviedla záchranná služba.

Pozvali ho na stanicu

Záchranárov dojala statočnosť malého chlapca. Adama pozvali na stanicu, aby mu poďakovali. „Čas od času sa stretávame s ľudmi, ktorí sú v pravej chvíli na pravom mieste a navyše dokážu urobiť to správne rozhodnutie. Málokedy však ide o osemročného chlapca. Pozvať ho preto na našu stanicu a sprostredkovať stretnutie s hasičmi i záchranármi, ktorí na mieste zasahovali, bolo to najmenej, čo sme mohli urobiť,“ vysvetľuje hovorca juhomoravských hasičov Jaroslav Mikoška.

To, čo urobil, je mimoriadne

„To, čo urobil Adam, je skutočne mimoriadne. Ale je to jasný dôkaz toho, že deti už v útlom veku dokážu pomôcť. Napríklad vyhľadať a priviesť k miestu udalosti nejakého dospelého, zavolať na linku 155 a snažiť sa pacienta do príjazdu sanitky upokojiť. Náš malý hrdina bol veľmi odvážny a som rada, že sa s ním dnes moji kolegovia mohli stretnúť. Aj ja mu blahoželám za tak skvelý výkon. Možno takto šikovný chlapec raz rozšíri naše rady, ktovie…“ usmieva sa riaditeľka juhomoravskej záchranky Hana Albrechtová.