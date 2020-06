Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Andrej Babiš oprášil slovenčinu a pozýva Slovákov do Česka: „Pivo je o tu polovicu lacnejšie, koruna nie je úplne silná...“

Český premiér Andrej Babiš oprášil v Ledniciach svoju slovenčinu. Rodák z Bratislavy pozval Slovákov na návštevu do Českej republiky, pričom sa snažil hovoriť po slovensky.

Andrej Babiš. — Foto: Youtube/Visit Czech Republic

LENDICE 18. júna - Uvoľnený český premiér Andrej Babiš sa spred Lednického zámku po otvorení hraníc a zmiernení opatrení prihovoril našincom prostredníctvom videa. Chce, aby sme si urobili výlet do Českej republiky.

Žiadna oficialita

Nič nenechal na náhodu. Stál pred rozkvitnutou ružou a v rukách mal pohár vína z Mikulova, ktoré podľa neho nemôžete pri návšteve Moravy vynechať. „Budem veľmi rád, keď navštívite Českú republiku, je úžasná.“

Premiér lákal Slovákov na známe české turistické miesta, ktoré bežne praskajú vo švíkoch, no kvôli koronavírusu sú oveľa prázdnejšie: „Môžete vidieť poloprázdny Karlov most, poloprázdny Český Krumlov.“

O polku „levnejší pivo"

Vyštudovaný ekonóm Babiš má všetko zrátané a vie, čo sa oplatí. „Pivo je o polku levnejší, naše koruna je nie úplne silná, čiže to bude pre vás výhodné,“ povedal akousi česko-slovenčinou.

Babiš ďalej pripomenul, že do Českej republiky chodí hneď po Nemcoch najviac slovenských turistov - 750-tisíc. (údaj za minulý rok)

Bratská pomoc

Český premiér by bol rád, keby Slováci nechali u našich susedov nejaké to euro a podporili tým českú ekonomiku: „Potrebujeme tu tie vaše eurá, potrebujeme tu to DPH.“ Zároveň dodal, že Česi už chodia do Tatier a na Slovensku sú najpočetnejšou zahraničnou skupinou turistov.

„Môžeme si navzájom pomôcť. Príďte k nám, budeme sa tešiť,“ uzavrel.