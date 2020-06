V 1. kole na Bratislava Open zvíťazili aj Benčićová a Kužmová

TASR

Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa suverénnym spôsobom prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji Bratislava Open.

Na snímke Belinda Benčičová — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 18. júna (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa suverénnym spôsobom prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji Bratislava Open. Svetová osmička v úvodnom kole na antuke bratislavského Slovana deklasovala Slovenku Yvonnu Žuffovú 6:0, 6:1. Vo štvrtok ju čaká ďalšia domáca hráčka Bianca Behúlová.

„Veľmi som sa tešila na úvodné vystúpenie na turnaji, teraz je každý zápas dobrý. Zo začiatku som bola trochu nervózna, prišlo veľa ľudí, potom som sa však uvoľnila a už to išlo,“ uviedla Benčičová, ktorá minulý týždeň pomohla Slovanu k zisku titulu v extralige žien.

Postúpila aj Viktória Kužmová

Aj slovenská jednotka Viktória Kužmová mala radosť z úspešného vstupu do turnaja Bratislava Open. Nasadená trojka zdolala Romanu Čisovskú 6:2, 6:2, ďalšiu súperku však príliš rozoberať nechcela. Vo štvrtkovom štvrťfinále ju totiž čaká jej mladšia sestra Katarína Kužmová.

„Nehráme proti sebe o body ani na tréningoch a vôbec si neviem predstaviť, ako to bude zajtra na kurte vyzerať. Som rada, že som zvládla prvý oficiálnejší zápas po pauze zavinenej pandémiou koronavírusom. Myslím, že obe sme hrali dobre,“ povedala slovenská ženská jednotka.

Radosť z US Open

Staršiu zo sestier Kužmových potešilo, že jej obľúbený grandslamový turnaj US Open by sa mal uskutočniť v pôvodnom termíne. Neprekáža jej ani to, že sa bude hrať bez divákov.

„Som nastavená tak, že v auguste pôjdem na US Open. V najbližších dňoch nás oboznámia so všetkými pravidlami, ktoré budeme musieť dodržiavať. V New Yorku sa mi vždy darilo, vo Flushing Meadows som v roku 2015 vyhrala juniorskú štvorhru a vlani sme s Aleksandrou Sasnovičovou postúpili do semifinále ženského debla. Grandslam bez fanúšikov je nezvyčajný, no taká je situácia a každý sa s tým bude musieť vyrovnať. Diváci uvidia dobrý tenis aj v telke,“ uviedla pre TASR odchovankyňa košického tenisu.