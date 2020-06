TASR

Horanský postúpil suverénne do 2. kola na Bratislava Open

Na snímke slovenský tenista a druhý nasadený hráč Norbert Gombos v 1. kole dvojhry mužov na Bratislava Open 2020 — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji Bratislava Open, so 17-ročným krajanom Michalom Novanským sa však zapotil. V prvom sete prehrával druhý nasadený daviscupový reprezentant 3:5, no napokon otočil na 7:5 a druhé dejstvo na antuke Slovana už vyhral jasne 6:2.

Gombos bol rád, že po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu si mohol zahrať riadny súťažný zápas. „Veľmi som sa tešil, konečne prišla taká zmena. V NTC sme síce hrali medzi sebou malý turnaj, no teraz to bolo aj s rozhodcom. Mal som pocit, že som na naozajstnom turnaji, aj keď na kurte neboli zberači loptičiek. Som rád, že sa takýto turnaj zorganizoval, je tam aj peňažná odmena,“ uviedol zverenec trénera Tibora Tótha po víťaznom vstupe do úvodného podujatia série Peugeot Tennis Tour 2020.

Postúpil aj Horanský

Gombos pochválil talentovaného Novanského za bojovný výkon. „Bol som prekvapený, Miško hral na svoje pomery veľmi dobre. Občas spolu trénujeme. Proti mladým sa hrá ťažko, lebo sa chcú na nás starších vytiahnuť. Nemajú čo stratiť a môžu hrať uvoľnenejšie. V prvom sete som sa nadrel, no vybojoval som to a v druhom sete som už mal navrch,“ dodal vlaňajší víťaz mužského challengeru Bratislava Open.

Suverénne postúpil do 2. kola Filip Horanský. V pozícii turnajovej štvorky zvíťazil nad mladým Petrom-Benjamínom Privarom hladko 6:1, 6:0.