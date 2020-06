Dominika Pacigová

Dnes o 12:49 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Kam len s rúškom a kde vám hrozí karanténa? Tieto podmienky platia v obľúbených destináciách Slovákov

Chystáte sa na predĺžený víkend alebo na dovolenku? Je dôležité vedieť, čo vás čaká po príchode do jednotlivých krajín.

BRATISLAVA 17. júna - V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenská republika od 10. júna 2020 uvoľnila opatrenia na hraničných priechodoch. Slováci tak môžu vycestovať do 19 krajín, pričom pri návrate z týchto krajín nemusia ísť do domácej izolácie a nemusia ani predložiť negatívny test na ochorenie COVID-19, informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na oficiálnej stránke.

Zisťovali sme, aké podmienky prechodu hraníc, cestovania, karantény či nosenia rúšok platia v krajinách, ktoré obľubujú Slováci. Kompletné informácie o všetkých krajinách nájdete na stránke mzv.sk.

Rakúsko

Rakúsko opäť liberalizovalo svoj hraničný režim so všetkými krajinami Európskej únie okrem Španielska, Portugalska, Švédska a okrem Veľkej Británie. Vláda Rakúska však aj naďalej vyzýva občanov, aby boli zodpovední.

Nosenie rúška sa vyžaduje pri skrátení vzdialenosti medzi osobami na menej ako jeden meter. Konkrétne ide o prepravu v osobných motorových vozidlách pri osobách, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti a sedia v rovnakom vozidle, a to pri každom členovi osádky vozidla. Rúško je povinné aj v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb a v interiéroch. V jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach rozhoduje o nosení rúšok zamestnávateľ.

Maďarsko

5. júna sa uvoľnil hraničný režim medzi Slovenskom a Maďarskom. Vláda Maďarska vyzýva všetkých občanov, aby sa aj naďalej správali zodpovedne. Povinnosť nosiť rúška je v uzavretých priestoroch, akými sú obchody a nákupné centrá i v dopravných prostriedkoch.

Slovinsko

Od 8. júna neplatí pre občanov Slovenskej republiky pri vstupe do Slovinska povinná karanténa. Naďalej však platí nariadenie nosenia rúšok v interiéroch, dezinfekcia rúk, zákaz zhromažďovania sa a dodržiavanie 1,5 metrovej vzdialenosti od ostatných.

V krajine sú otvorené všetky hotely a turistické zariadenia, wellness a fitness centrá, plavárne, kúpaliská, telocvične, zdravotnícke zariadenia, obchody, úrady, múzeá, galérie a školy. Do nočného klubu alebo na diskotéku sa však nedostanete.

Bulharsko

Od 15. júna môžu občania Slovenskej republiky vycestovať do Bulharska bez absolvovania povinnej štrnásťdňovej karantény. Slováci môžu pricestovať zo Srbska, Bosny a Hercegoviny i Čiernej Hory, no pri vstupe zo Severného Macedónska sa nevyhnú povinnej karanténe.

Po brífingu bulharského ministra zdravotníctva sa výrazne odporúča nosenie rúšok v uzavretých verejných priestoroch. Povinnosťou je nosiť rúško vo verejnej doprave, kde nie je žiadna vzdialenosť medzi cestujúcimi, uvádza oficiálny zdroj informácií o opatreniach na boj proti šíreniu koronavírusu v Bulharsku.

Chorvátsko

Od 28. mája môžu občania Slovenska vstúpiť do Chorvátska bez toho, aby špecifikovali dôvod. Musia dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia, no pri vstupe do krajiny sa nemusia preukázať testom na ochorenie COVID-19. Do krajiny sa bez obmedzení dostanete cez Rakúsko, Slovinsko a Maďarsko.

Grécko

Od 15. júna môžu občania 29 krajín pricestovať do Grécka bez toho, aby museli absolvovať karanténu či predložiť negatívny test. Na letisku sa však môžete stretnúť s náhodnou kontrolou cestujúcich.

Pre verejnosť sú otvorené botanické a zoologické záhrady, prírodné a archeologické rezervácie, organizované pláže, kostoly či veľké obchodné centrá, no vzdialenosť medzi ľuďmi musí byť minimálne 1,5 metra.

Povinné nosenie rúšok je v uzavretých verejných priestoroch, akými sú nemocnice, taxi či MHD. Taxíky môžu prepravovať iba jedného cestujúceho, výnimkou sú rodičia s deťmi či osoby, ktoré sprevádzajú osoby so zdravotným postihnutím.

Cyprus

Všetci prichádzajúci cestujúci na Cyprus majú pred odletom povinnosť zaregistrovať sa a vyplniť dotazník na stránke cyprusflightpass.gov.cy, pretože bez tejto registrácie nebudú môcť nastúpiť do lietadla.

Na verejnosti už nie je povinné nosenie rúšok, no vo všetkých obchodoch a iných prevádzkach pre verejnosť sa aj naďalej vyžaduje dezinfekcia rúk.